Отправлено: - 11:07

Vit:



Цитата:проблема вариатора в том что его очень сложно диагностировать на степень износа, а брать б/у по низу рынка я бы 5 раз подумал, хорошие авто по вкусной цене улетают очень быстро (это я от зятя перекупа знаю), так что авто по заманчивой цене и стоящую на продаже продолжительное время нужно тщательно проверить перед покупкой, удачи!