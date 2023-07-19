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Ben:

Попробуйте узнать, думаю вам понравится.

Цитата:вот в этом есть часть проблемы - чтобы узнать нужно прикладывать усилия. американское и частично европейское вон оно, на каждом шагу. сами приносят, показывают, рассказывают. причем делают это весьма качественно. давайте я вам два простых примера приведу. в кирове делаются "болгарки". в том числе и с регулировкой оборотов. так вот для того чтобы купить этот инструмент нужно сначала купить шаманский бубен, заговорённый от сглаза и порчи на восьмое колено, станцевать с ним возле костра из высохшей молодой полыни, собраной строго с 00.05 до 00.07 часов 8-го дня 7-го месяца, не ошибившись ни в одном "па" из того танца, и тогда может быть, если на рассвете прострекочет дрозд, я смогу заиметь ушм с регулировкой оборотов кировского завода. и при всём этом стоимость её будет выше чем у аналогов обладающих несколько более широким набором опций.и второй пример. понадобился мне тут топливный бак. всё ништяк представители "русского мира" молодцы в питере шлёпают эти баки из пластика, одно слово живи да радуйся. только продают они их непосредственно у себя на производстве, а если ты живёшь в казахстане то...ну приезжай в питер, покупай. при этом повторюсь ведут себя представители этого "мира" зачастую по-хамски. а в отношении коррупции и кумовства так оно такое же как и в казахстане, и что из этого набора я должен захотеть "узнать", и главное в каком месте мне нужно будет сделать над собой усилие, зная весь этот бэкграунд, чтобы то хорошее что несомненно есть в "русском мире", равно как и в любом другом, мне понравилось?