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111:

А раз не было, нечего фантастику говорить..

111: С какого это перепугу?

Цитата:Фантастику пока что, ты тут разводишь.Ты спросил или написал Цитата:Я ответил, что статья озвученная в статье НГ, предусматривает и лишение свободы. И будем посмотреть. Чего опять воспалился то?