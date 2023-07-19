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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 22:36
Цитата:
Знаете ли я категорически против подобных рейтингов, а куда вы денете Сунь Цзы или Басё или Габриеля Гарсию Маркеса или Хемингуэя много можно перечислять. Когда я читаю Гоголя или Чехова , я совершенно не задумываюсь о национальности. На мой взгляд это уже другой не национальный уровень, скорее это мировая культура. И конечно совершенно не имеет никакого отношения к идеологии "русского мира"
таноми52:
Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:английская, французская, немецкая и русская?
Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:английская, французская, немецкая и русская?
Знаете ли я категорически против подобных рейтингов, а куда вы денете Сунь Цзы или Басё или Габриеля Гарсию Маркеса или Хемингуэя много можно перечислять. Когда я читаю Гоголя или Чехова , я совершенно не задумываюсь о национальности. На мой взгляд это уже другой не национальный уровень, скорее это мировая культура. И конечно совершенно не имеет никакого отношения к идеологии "русского мира"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 22:39
Кстати ни " Войну и мир" ни "Лолиту" я так одолеть не смог . Не пошло или как сейчас выражаются " не заходит"
(Полноправные пользователи)
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- 21.06.09
- Сообщений:
- 4917
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 22:57
Цитата:
поверьте вы не один такой Большую часть того, что впихивали в школе вызывало отвращение - это естественная психологическая реакция. Немало того, что в средних и старших классах давалось - просто не по возрасту было))) не вызывало интереса и соответственно "не хватало сил на их освоение"))))
saba:
я так одолеть не смог
я так одолеть не смог
поверьте вы не один такой Большую часть того, что впихивали в школе вызывало отвращение - это естественная психологическая реакция. Немало того, что в средних и старших классах давалось - просто не по возрасту было))) не вызывало интереса и соответственно "не хватало сил на их освоение"))))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 23:07
Цитата:
Лолиты в школьной программе не было, наверное под воздействием гормонов тогда бы сумел прочитать
Алиса:
средних и старших классах давалось
средних и старших классах давалось
Лолиты в школьной программе не было, наверное под воздействием гормонов тогда бы сумел прочитать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 23:49
Цитата:
если указанные вами граждане приняли решение действовать таким образом, что в результате могут погибнуть они сами или их дети, я как минимум, опять таки при указанных вами обстоятельствах взаимоотношений меня и этих граждан, должен уважать их выбор. люди выбрали войну, причём все три стороны участников, каждый по отдельности своими решениями. во время войны погибают, в том числе и дети. это нормально. также как и высокая смертность в африке - это тоже нормально. я вообще повода не вижу отдавать кому-то предпочтение. ну правда я и грушевый не пью. возможно если б пил тоже бы сопли развешивал.
но смысл не в этом. мужику вообще не пристало выпячивать детей в любом виде.
Цитата:
нет,не удержусь! а если испражнялся в соседней кабинке считается?!
111:
Может это и правильно, если у твоего брата, друга, соседа или братского соседнего народа, с которым жил, учился, пил воду с одного колодца, погибают дети, то их жалеть не стоит
Может это и правильно, если у твоего брата, друга, соседа или братского соседнего народа, с которым жил, учился, пил воду с одного колодца, погибают дети, то их жалеть не стоит
если указанные вами граждане приняли решение действовать таким образом, что в результате могут погибнуть они сами или их дети, я как минимум, опять таки при указанных вами обстоятельствах взаимоотношений меня и этих граждан, должен уважать их выбор. люди выбрали войну, причём все три стороны участников, каждый по отдельности своими решениями. во время войны погибают, в том числе и дети. это нормально. также как и высокая смертность в африке - это тоже нормально. я вообще повода не вижу отдавать кому-то предпочтение. ну правда я и грушевый не пью. возможно если б пил тоже бы сопли развешивал.
но смысл не в этом. мужику вообще не пристало выпячивать детей в любом виде.
Цитата:
111:
пил воду с одного колодца
пил воду с одного колодца
нет,не удержусь! а если испражнялся в соседней кабинке считается?!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 00:20
Цитата:
нет не знаю. мне вообще безразлично какие литературы чем считаются. во-первых каждое отдельное произведение написал конкретный человек, и если жившие в то же самое время что и автор люди ещё как-то и влияли опосредованно на его произведения, то живущие ныне вообще никакого отношения не имеют ни к толстому ни к набокову. кроме разве что манеры примазываться к чужим достижениям. а я между тем живу сейчас, что сейчас мне "русский мир" может предложить нынешнего, современного в плане культуры? безголосых певцов с застрявшим во рту фаллосом, из-за которого они слова выговорить не могут? или вот эти отвратительно сделанные поделия называемые художественными фильмами? господа вы понимаете что я вас так и воспринимаю: у вас сейчас плохо сделанная музыка, у вас сейчас плохо сделанные фильмы; что должно меня сподвигнуть к мысли что в прочих-то отраслях вы уж расстарались???
таноми52:
Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:
Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:
нет не знаю. мне вообще безразлично какие литературы чем считаются. во-первых каждое отдельное произведение написал конкретный человек, и если жившие в то же самое время что и автор люди ещё как-то и влияли опосредованно на его произведения, то живущие ныне вообще никакого отношения не имеют ни к толстому ни к набокову. кроме разве что манеры примазываться к чужим достижениям. а я между тем живу сейчас, что сейчас мне "русский мир" может предложить нынешнего, современного в плане культуры? безголосых певцов с застрявшим во рту фаллосом, из-за которого они слова выговорить не могут? или вот эти отвратительно сделанные поделия называемые художественными фильмами? господа вы понимаете что я вас так и воспринимаю: у вас сейчас плохо сделанная музыка, у вас сейчас плохо сделанные фильмы; что должно меня сподвигнуть к мысли что в прочих-то отраслях вы уж расстарались???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 00:26
Цитата:
Ты наверно так себе, родился при независимости..
Я да, и в школе с ними не в соседней кабинке сидел, а в одной кабине на несколько очков..
И да, они были мне как братья, были верными друзьями, как и ингуши, чеченцы, татары и русские..
И не только в одном туалете сидели, а и курили с шести лет, потом выпивали чуть позже..
Да даже кое что делали вместе пацанами..
Это чувство тебе незнакомо как вижу..
Но по мне, было классно..
Тем более что я один в классе казах был, одна татарка, остальные русские да украинцы..
Ну ингуши были и чеченцы, там по другому..
Карачун:
нет,не удержусь! а если испражнялся в соседней кабинке считается?!
нет,не удержусь! а если испражнялся в соседней кабинке считается?!
Ты наверно так себе, родился при независимости..
Я да, и в школе с ними не в соседней кабинке сидел, а в одной кабине на несколько очков..
И да, они были мне как братья, были верными друзьями, как и ингуши, чеченцы, татары и русские..
И не только в одном туалете сидели, а и курили с шести лет, потом выпивали чуть позже..
Да даже кое что делали вместе пацанами..
Это чувство тебе незнакомо как вижу..
Но по мне, было классно..
Тем более что я один в классе казах был, одна татарка, остальные русские да украинцы..
Ну ингуши были и чеченцы, там по другому..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 00:31
А сейчас я что?
Должен их уехавших объявить нацистами и идти убивать их?
За что?
Должен их уехавших объявить нацистами и идти убивать их?
За что?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 00:41
Судя по комментариям, Бучь вернулся. Только более активным и интенсивным.
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2023 - 00:53]
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2023 - 00:53]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 00:54
Цитата:
вот в этом есть часть проблемы - чтобы узнать нужно прикладывать усилия. американское и частично европейское вон оно, на каждом шагу. сами приносят, показывают, рассказывают. причем делают это весьма качественно. давайте я вам два простых примера приведу. в кирове делаются "болгарки". в том числе и с регулировкой оборотов. так вот для того чтобы купить этот инструмент нужно сначала купить шаманский бубен, заговорённый от сглаза и порчи на восьмое колено, станцевать с ним возле костра из высохшей молодой полыни, собраной строго с 00.05 до 00.07 часов 8-го дня 7-го месяца, не ошибившись ни в одном "па" из того танца, и тогда может быть, если на рассвете прострекочет дрозд, я смогу заиметь ушм с регулировкой оборотов кировского завода. и при всём этом стоимость её будет выше чем у аналогов обладающих несколько более широким набором опций.
и второй пример. понадобился мне тут топливный бак. всё ништяк представители "русского мира" молодцы в питере шлёпают эти баки из пластика, одно слово живи да радуйся. только продают они их непосредственно у себя на производстве, а если ты живёшь в казахстане то...ну приезжай в питер, покупай. при этом повторюсь ведут себя представители этого "мира" зачастую по-хамски. а в отношении коррупции и кумовства так оно такое же как и в казахстане, и что из этого набора я должен захотеть "узнать", и главное в каком месте мне нужно будет сделать над собой усилие, зная весь этот бэкграунд, чтобы то хорошее что несомненно есть в "русском мире", равно как и в любом другом, мне понравилось?
Ben:
Попробуйте узнать, думаю вам понравится.
Попробуйте узнать, думаю вам понравится.
вот в этом есть часть проблемы - чтобы узнать нужно прикладывать усилия. американское и частично европейское вон оно, на каждом шагу. сами приносят, показывают, рассказывают. причем делают это весьма качественно. давайте я вам два простых примера приведу. в кирове делаются "болгарки". в том числе и с регулировкой оборотов. так вот для того чтобы купить этот инструмент нужно сначала купить шаманский бубен, заговорённый от сглаза и порчи на восьмое колено, станцевать с ним возле костра из высохшей молодой полыни, собраной строго с 00.05 до 00.07 часов 8-го дня 7-го месяца, не ошибившись ни в одном "па" из того танца, и тогда может быть, если на рассвете прострекочет дрозд, я смогу заиметь ушм с регулировкой оборотов кировского завода. и при всём этом стоимость её будет выше чем у аналогов обладающих несколько более широким набором опций.
и второй пример. понадобился мне тут топливный бак. всё ништяк представители "русского мира" молодцы в питере шлёпают эти баки из пластика, одно слово живи да радуйся. только продают они их непосредственно у себя на производстве, а если ты живёшь в казахстане то...ну приезжай в питер, покупай. при этом повторюсь ведут себя представители этого "мира" зачастую по-хамски. а в отношении коррупции и кумовства так оно такое же как и в казахстане, и что из этого набора я должен захотеть "узнать", и главное в каком месте мне нужно будет сделать над собой усилие, зная весь этот бэкграунд, чтобы то хорошее что несомненно есть в "русском мире", равно как и в любом другом, мне понравилось?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.23 - 01:00
Цитата:
Ну хотя бы то, что они с вами работают и продают. А казахстанский мир вам эти услуги, даже в качестве посредника видимо и близко не предлагает. Проблема не там, где вы ищите, а там где вы живёте.
ПС - ну захотелось мне пару лет назад изюминку китайскую шаоми (сяоми, как пишет один пользователь) 12 про купить, но не было их в Германии, нашёл и заказал из Китая. Да пока доставили всяко было, но я же не могу теперь из за этого винить ту или иную страну. Ведь был же выбор. купить другой - доступный в моей стране или тот, что я хочу, но другой стране. И кто тут виноват?
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2023 - 01:18]
Карачун:
несомненно есть в "русском мире", равно как и в любом другом, мне понравилось?
несомненно есть в "русском мире", равно как и в любом другом, мне понравилось?
Ну хотя бы то, что они с вами работают и продают. А казахстанский мир вам эти услуги, даже в качестве посредника видимо и близко не предлагает. Проблема не там, где вы ищите, а там где вы живёте.
ПС - ну захотелось мне пару лет назад изюминку китайскую шаоми (сяоми, как пишет один пользователь) 12 про купить, но не было их в Германии, нашёл и заказал из Китая. Да пока доставили всяко было, но я же не могу теперь из за этого винить ту или иную страну. Ведь был же выбор. купить другой - доступный в моей стране или тот, что я хочу, но другой стране. И кто тут виноват?
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2023 - 01:18]
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