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≡ Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47201
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
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Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2052
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 23:27
#15
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Цитата:
111:
Любой адвокат разобьёт эту теорию вдребезги сразу.

Будем посмотреть. ;-)
Цитата:
111:
Какое преступление?

цитата - //- Сразу после обращения потерпевшей в полицию было начато досудебное расследование по ст. 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем». Подозреваемый был установлен после проведения необходимых оперативно-следственных и розыскных мероприятий. Им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тыс. тенге, - прокомментировал старший следователь Евгений ОБЕРТЫНСКИЙ.//
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28034
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 23:37
#16
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Цитата:
Эл-починно:
начато досудебное

И?
Что, посадили?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2052
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 23:41
#17
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Цитата:
111:
И? Что, посадили?

И?
И что был суд и решение суда? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17815
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 23:44
#18
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Цитата:
111:
Потому что статья есть, когда сам отдаешь деньги, от нее и исходят.

Ну-ка, поподробнее, чё за статья?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28034
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 20.07.23 - 00:17
#19
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Цитата:
maxsaf:
Ну-ка, поподробнее, чё за статья?

Поищи, такая есть.
Как то на языке вертится, сталкивался как то..
Наркош сразу освобождают, потому что они стукачи.
Там даже дело не открывают, даже в таком размере..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28034
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 20.07.23 - 00:19
#20
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Цитата:
Эл-починно:
И что был суд и решение суда

Ну так я у тебя и спросил.
А раз не было, нечего фантастику говорить..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2052
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 20.07.23 - 00:27
#21
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Цитата:
111:
А раз не было, нечего фантастику говорить..

Фантастику пока что, ты тут разводишь.
Ты спросил или написал Цитата:
111: С какого это перепугу?
Я ответил, что статья озвученная в статье НГ, предусматривает и лишение свободы. И будем посмотреть. Чего опять воспалился то?
8-)
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