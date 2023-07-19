Отправлено: - 11:44

saba:

В первую очередь я против той агрессии с которой он пытается защитить якобы угнетённых подданных русского мира

Цитата:Сомневаюсь, что Вы достаточно понимаете, что такое "русский мир", связывая это понятие с сегодняшними событиями в истории России.По поводу агрессивности русских:да Россия, как и любое государство на этой Земле, не белая и пушистая, но представлять её, как исчадие ада, верх невежества.Но она, действуя в своих геополитических интересах, никогда не допускала бессмысленной жестокости, а во многом и помогала другим странам и народам достичь исторической справедливости.По поводу этой публикации много чего писали,якобы фейк, не существует этого блогераВозможно,писал кто-то под этой фамилией-ником, но никому не удалось убедительно опровергнуть факты, озвученные в его статье. Всё на уровне доводов базарных бабок и обиженных "оккупантами" нацменов.