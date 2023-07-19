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Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47201
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось.
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Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
Быканула из за курса просто, от жадности..
Ну а так очень хороший фантастический рассказ..
Ну а так очень хороший фантастический рассказ..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 604
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 17:17
Ну когда ж люди поумнеют...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6218
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 18:44
Когда прижмёт, на раздумья не остаётся время. Выписал я КПП на свое авто, прямиком из Киргизии, но деньги не стал высылать. По ту сторону очень возмутились, наконец я сказал что приеду и лично заберу,тогда оттуда честно признались чтобы я не ехал.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4412
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 19:43
Цитата:
В любом казахском банке ВСЕГДА есть наличность и тем более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.
111:
фантастический рассказ..
фантастический рассказ..
В любом казахском банке ВСЕГДА есть наличность и тем более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:01
Я так понимаю, что несмотря на возврат денег, мошенник присядет? Тогда это отлично, минус один.
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:06
Цитата:
Да без разницы, любой обменник
Просто ей там пообещали даже выгодней обменников, вот от жадности и клюнула.
Такие люди всегда клюют, то в пирамиды, то в непонятные дольщики, действуя по принципу, кто не рискует, тот не пьет шампанского..
ACROS:
более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.
более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.
Да без разницы, любой обменник
Просто ей там пообещали даже выгодней обменников, вот от жадности и клюнула.
Такие люди всегда клюют, то в пирамиды, то в непонятные дольщики, действуя по принципу, кто не рискует, тот не пьет шампанского..
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:07
Цитата:
С какого это перепугу?
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
maxsaf:
мошенник присядет? Тогда
мошенник присядет? Тогда
С какого это перепугу?
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 21:05
Цитата:
Так собственно все мошенники и поступают, Иначе бы их просто ворами называли
[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 21:06]
111:
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
Так собственно все мошенники и поступают, Иначе бы их просто ворами называли
[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 21:06]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2047
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 21:22
Цитата:
ст. 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем»
предусматривает в том числе и лишение свободы.
111:
С какого это перепугу?
С какого это перепугу?
ст. 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем»
предусматривает в том числе и лишение свободы.
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 21:37
Цитата:
Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК. Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, считаются незаконными!
Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает: Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности.
111:
С какого это перепугу? Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
С какого это перепугу? Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК. Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, считаются незаконными!
Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает: Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности.
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 21:37
Статья 214 Уголовного кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) предполагает: Штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные преступной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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