Отправлено: - 21:05

111:

Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..

[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 21:06]

Цитата:Так собственно все мошенники и поступают, Иначе бы их просто ворами называли