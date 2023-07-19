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≡ Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47201
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
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Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28005
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
#1
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Быканула из за курса просто, от жадности..
Ну а так очень хороший фантастический рассказ..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
604
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 17:17
#2
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Ну когда ж люди поумнеют...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6218
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 18:44
#3
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Когда прижмёт, на раздумья не остаётся время. Выписал я КПП на свое авто, прямиком из Киргизии, но деньги не стал высылать. По ту сторону очень возмутились, наконец я сказал что приеду и лично заберу,тогда оттуда честно признались чтобы я не ехал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4412
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 19:43
#4
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Цитата:
111:
фантастический рассказ..


В любом казахском банке ВСЕГДА есть наличность и тем более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17813
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:01
#5
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Я так понимаю, что несмотря на возврат денег, мошенник присядет? Тогда это отлично, минус один.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28005
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:06
#6
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Цитата:
ACROS:
более деревянный рубль и курс там всегда НЕВЫГОДНЫЙ для клиентов.

Да без разницы, любой обменник
Просто ей там пообещали даже выгодней обменников, вот от жадности и клюнула.
Такие люди всегда клюют, то в пирамиды, то в непонятные дольщики, действуя по принципу, кто не рискует, тот не пьет шампанского..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28005
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 20:07
#7
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Цитата:
maxsaf:
мошенник присядет? Тогда

С какого это перепугу?
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17813
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 21:05
#8
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Цитата:
111:
Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..

Так собственно все мошенники и поступают, Иначе бы их просто ворами называли :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 21:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2047
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 21:22
#9
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Цитата:
111:
С какого это перепугу?

ст. 190 ч 4. УК РК «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем»
предусматривает в том числе и лишение свободы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1280
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 21:37
#10
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Цитата:
111:
С какого это перепугу? Он не воровал, она ему сама просто перевела, отдала, дала на время..

Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК. Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, считаются незаконными!
Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает: Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1280
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 21:37
#11
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Статья 214 Уголовного кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) предполагает: Штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные преступной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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