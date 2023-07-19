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≡ Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47200
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
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Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28002
Re: Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской...
Отправлено: 19.07.23 - 16:39
#1
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Быканула из за курса просто, от жадности..
Ну а так очень хороший фантастический рассказ..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
604
Меняла тенге на рубли в WhatsApp - Жительница Костанайской области попалась на уловку мошенника
Отправлено: 19.07.23 - 17:17
#2
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Ну когда ж люди поумнеют...
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