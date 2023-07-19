Отправлено: - 16:39

Жительница села Айет в районе Беимбета Майлина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Она собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось.