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"Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке?" - Аким Костаная поручил "поставить системную работу" коммунальщиков
"Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке?" - Аким Костаная поручил "поставить системную работу" коммунальщиков
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