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≡ "Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке?" - Аким Костаная поручил "поставить системную работу" коммунальщиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47200
"Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке?" - Аким Костаная поручил "поставить системную работу" коммунальщиков
Отправлено: 19.07.23 - 16:27
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Жители дома № 4 по у. Курганской сообщили в ситуационный центр Ikomek, что при укладке теплотрассы рабочие повредили асфальт на подъездной дороге к их двору. Эту жалобу на аппаратном совещании прокомментировал аким Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28002
Re: "Ждете, когда вам будут тыкать на аппаратке?" -...
Отправлено: 19.07.23 - 16:27
#1
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Цитата:
В целом надо поставить системную работу.

Согласен.
Но кто то мне объяснит, что такое Системная работа?
Все 30 лет независимости об этом только и говорят, но никто не объясняет, что это..
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