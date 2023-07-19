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≡ Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47200
Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
Отправлено: 19.07.23 - 13:31
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Полицейские вручили уведомления владельцам проката детских машинок и велосипедов. Предупредили: ваш бизнес не согласован, а значит нарушает закон. И потребовали за 10 дней провести переговоры с властями и найти новое место для проката.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
604
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 13:31
#1
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Цитата:
мы вас уведомляем, чтобы вы переместили все свои прокаты в парк


Это не уведомление, это требование или предписание почти уже)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
320
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 14:26
#2
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Машинная возня, в этом весь Марат, может только мелкий бизнес щемить
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6217
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 15:14
#3
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Я думал полисмены ловят воришек, дебоширов и пьяных водил, оказывается им дают план чтобы всеми правдами пополняли бюджет, штрафы выписывали и чуваши нос в торговлю, услуги и везде они. Я стал напрягаться когда вижу человека в их форме, что-то совсем странно ведут себя эти люди
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12838
Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
Отправлено: 19.07.23 - 15:24
#4
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Цитата:
сайлау курманов: Я стал напрягаться когда вижу человека в их форме, что-то совсем странно ведут себя эти люди
Потому что нас в детстве учили что люди взрослые это правильные люди. Ну кто ж знал что они корупционеры
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
129
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 15:27
#5
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Цитата:
Машинная возня, в этом весь Марат, может только мелкий бизнес щемить Источник:
Это точно. И в этом весь акимат. Столько в городе нерешенных вопросов, ремонт обл.детской больницы, по ул.Амангельды магазин занял тротуар, люди обходят по проезжей части, шум от кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и рядом с ними и еще много других о которых неоднократно читаешь в сми. Нет. Решить не могут. А тут развернули деятельность, даже с привлечением ПОЛИЦИИ
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
604
Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
Отправлено: 19.07.23 - 15:36
#6
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Цитата:
по ул.Амангельды магазин занял тротуар


Вот тут вы не правы. Когда магазин расширялся, там не было ни тротуара,ни проезжей части. Дорога появилась лет на 10-15 позже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12838
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 15:36
#7
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Помню. Своих детей катал. До сих пор помню лицо сына довольное. Им нравилось. Потом помню лицо когда им купил плей стешн. Для них это было супер.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12838
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 15:38
#8
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Есть машина времени? Хочу туда вернутся, и меня не один мент не остановит что б сынка покатать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28002
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 16:18
#9
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Цитата:
Vit:
Хочу туда вернутся, и меня не один мент не остановит что б сынка покатать.

Да никто и так не остановит.
Мы каждый день там.
Но вот что то больно напрягать начали, и те кто на электросамокатах гоняет бешенно, да и дети тоже там дуреют и под ноги бросаются , велики со всей скорости, просто беспредел.
Убирать однозначно надо.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
148
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 16:19
#10
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Не прав Марат Сахратов, когда говорит, что на на площадке перед КГУ по улице Байтурсынова, что не будет угрожать безопасности граждан. Мы часто там ходим, машинки катаются по двум тротуарам и по улице Байтурсынова. Опасно для людей. И в парке не надо прокат машинок и велосипедов. Приходится опасаться и остерегаться, чтоб тебя не сбили.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
148
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 17:03
#11
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В данный момент иду по парку. Идет ремонт на площадке перед КГУ им А. Байтурсынова. И машинки переместились в сторону парка. Не очень приятно ходить перед машинками. Р.S. Увидел много машинок перед областным климатом. Необходимо отменять и переносить прокат машинок в другое место.
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