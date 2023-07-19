Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
Отправлено: 19.07.23 - 13:31
Полицейские вручили уведомления владельцам проката детских машинок и велосипедов. Предупредили: ваш бизнес не согласован, а значит нарушает закон. И потребовали за 10 дней провести переговоры с властями и найти новое место для проката. Читать новость
Я думал полисмены ловят воришек, дебоширов и пьяных водил, оказывается им дают план чтобы всеми правдами пополняли бюджет, штрафы выписывали и чуваши нос в торговлю, услуги и везде они. Я стал напрягаться когда вижу человека в их форме, что-то совсем странно ведут себя эти люди
Это точно. И в этом весь акимат. Столько в городе нерешенных вопросов, ремонт обл.детской больницы, по ул.Амангельды магазин занял тротуар, люди обходят по проезжей части, шум от кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и рядом с ними и еще много других о которых неоднократно читаешь в сми. Нет. Решить не могут. А тут развернули деятельность, даже с привлечением ПОЛИЦИИ
Vit: Хочу туда вернутся, и меня не один мент не остановит что б сынка покатать.
Да никто и так не остановит. Мы каждый день там. Но вот что то больно напрягать начали, и те кто на электросамокатах гоняет бешенно, да и дети тоже там дуреют и под ноги бросаются , велики со всей скорости, просто беспредел. Убирать однозначно надо.
Не прав Марат Сахратов, когда говорит, что на на площадке перед КГУ по улице Байтурсынова, что не будет угрожать безопасности граждан. Мы часто там ходим, машинки катаются по двум тротуарам и по улице Байтурсынова. Опасно для людей. И в парке не надо прокат машинок и велосипедов. Приходится опасаться и остерегаться, чтоб тебя не сбили.
В данный момент иду по парку. Идет ремонт на площадке перед КГУ им А. Байтурсынова. И машинки переместились в сторону парка. Не очень приятно ходить перед машинками. Р.S. Увидел много машинок перед областным климатом. Необходимо отменять и переносить прокат машинок в другое место.
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