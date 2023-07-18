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≡ Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы, из-за которой получил травму ребенок, вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47198
Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы, из-за которой получил травму ребенок, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.23 - 15:26
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Прения по делу 27-летней Айсулу ДЕРИПСАЛИ, бывшей воспитательницы яслей-сада № 61, проходили в суде № 2 Костаная в течение двух дней: 17-го и 18 июля. Сегодня же судья огласил приговор и разъяснил принятое им решение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13792
Re: Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы,...
Отправлено: 18.07.23 - 15:26
#1
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в очередной раз убеждаюсь в бесполезности наших адвокатов даже в их вредности для дела
а уж темболее в их проф. не пригодности

всё сторона обвинения уже согласилась с мягкой статьей, сиди радуйся
неееет все ровно зачем то под конец в бутылку надо залезть
Цитата:
Адвокат подсудимой Жанар ШОПАГУЛОВА просила учесть, что мальчик не слушался воспитательницу, бил по голове другого ребенка, на замечание не отреагировал, встал ногами на стул.


что даст этот аргумент? вот по тактике и линии защиты что дает в суде аргумент что потерпевший и получивший травму от тебя-ребенок "сам виноват"?
НИЧЕГО! просто базарный аргумент типа "они все там плохие а мы не виноваты"

не суд а песочница какаято
я бы на месте отца услышав под конец такой аргумент что у моего сына выбила из под ног стул, воспитательница за то что тот встал ногами на этот стул отказался от своих слов о признании мягкого приговора и требовал пожизненного отстранения подсудимой от педагогической деятельности
вот просто назло что адвокат у нее такой не компетентный
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4411
Re: Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы,...
Отправлено: 18.07.23 - 20:22
#2
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Цитата:
abaika95:
убеждаюсь в бесполезности наших адвокатов даже в их вредности для дела


Иногда тоже на ум приходят такие мысли: - несколько раз приходилось нанимать адвоката по своей работе и на суде я бывал красноречивей и доказательней их.
Зато на вопрос об их оплате, когда я бывало проигрывал процесс, они всегда брали своё, независимо: выигран или проигран был процесс.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6216
Re: Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы,...
Отправлено: 18.07.23 - 22:12
#3
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. Назначил 1 год ограничения свободы с пробационным контролем
Разжуйте пожалуйста знатоки, аульным неграмотным, условно год дали что-ли, или как?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4411
Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы, из-за которой получил травму ребенок, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 19.07.23 - 13:27
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
условно год дали что-ли, или как?


Да, условно - и в течении 1,6 запрещено заниматься пед.деятельностью.
Этот отец мальчика - мне кажется слишком жёсткий- девушка молодая, что ломать ей биографию; а трещина в ключице - это в детстве у каждого второго пацана было. У самого и переломы и трещины были неоднократно и никакого вроде не посадили за это.

[Исправлено: ACROS, 19.07.2023 - 13:30]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4916
Со слезами на глазах - Приговор по делу воспитательницы, из-за которой получил травму ребенок, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 19.07.23 - 14:00
#5
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Цитата:
ACROS:
Этот отец мальчика - мне кажется слишком жёсткий- девушка молодая

девушка молодая, а уже хитромудрожопит. Тот одно говорит, то другое, то "любимый" последнее время приемчик: моя твоя не понимает - не так поняла/не тк перевели.... Даже подобные вещи могут сыграть роль на отношении к человеку.
Не занимаю ничью сторону, но если отношение по человечески, то и вести себя так желательно бы.
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