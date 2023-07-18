Отправлено: - 15:26

Адвокат подсудимой Жанар ШОПАГУЛОВА просила учесть, что мальчик не слушался воспитательницу, бил по голове другого ребенка, на замечание не отреагировал, встал ногами на стул.



в очередной раз убеждаюсь в бесполезности наших адвокатов даже в их вредности для делаа уж темболее в их проф. не пригодностивсё сторона обвинения уже согласилась с мягкой статьей, сиди радуйсянеееет все ровно зачем то под конец в бутылку надо залезтьЦитата:что даст этот аргумент? вот по тактике и линии защиты что дает в суде аргумент что потерпевший и получивший травму от тебя-ребенок "сам виноват"?НИЧЕГО! просто базарный аргумент типа "они все там плохие а мы не виноваты"не суд а песочница какаятоя бы на месте отца услышав под конец такой аргумент что у моего сына выбила из под ног стул, воспитательница за то что тот встал ногами на этот стул отказался от своих слов о признании мягкого приговора и требовал пожизненного отстранения подсудимой от педагогической деятельностивот просто назло что адвокат у нее такой не компетентный