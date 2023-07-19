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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:35
#7651
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Забыл добавить. Потом за вас возьмутся. Но! Нас уже не будет кто мог помочь. .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:36
#7652
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Цитата:
saba:
Цитатами легко можно переврать любое произведение .даже самого великого писателя.

Жаль, а я так ждал от вас цитату ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:47
#7653
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:51
#7654
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3082
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 11:13
#7655
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 11:28
#7656
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 11:44
#7657
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Цитата:
saba:
В первую очередь я против той агрессии с которой он пытается защитить якобы угнетённых подданных русского мира


Сомневаюсь, что Вы достаточно понимаете, что такое "русский мир", связывая это понятие с сегодняшними событиями в истории России.
По поводу агрессивности русских:да Россия, как и любое государство на этой Земле, не белая и пушистая, но представлять её, как исчадие ада, верх невежества.
Но она, действуя в своих геополитических интересах, никогда не допускала бессмысленной жестокости, а во многом и помогала другим странам и народам достичь исторической справедливости.

По поводу этой публикации много чего писали,якобы фейк, не существует этого блогера
Возможно,писал кто-то под этой фамилией-ником, но никому не удалось убедительно опровергнуть факты, озвученные в его статье. Всё на уровне доводов базарных бабок и обиженных "оккупантами" нацменов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 11:58
#7658
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Цитата:
Vit:
Че раньше так не писал?.

Я же не знал, что тебе африканские дети ближе родных..
Ну теперь буду знать..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 12:06
#7659
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Карачун:
не знаю что там пользователь saba имеет против русского мира, лично для меня "культурно-цивилизационная" составляющая этого "мира" имеет весьма невысокую ценность и в культурном.

Это говорит только о ВАШЕМ уровне культуры
Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:английская, французская, немецкая и русская?
А на первом месте в рейтинге «100 лучших книг всех времен и народов» (рейтинг рейтингов) американского журнала «Newsweek» Лев Толстой с «Войной и миром", а Владимир Набоков с «Лолитой» — на четвертом?
Думаю, у Вас такие же знания и о других "составляющих"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 12:11
#7660
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Цитата:
111:

Вот и знай
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 12:49
#7661
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Цитата:
таноми52:
Это говорит только о ВАШЕМ уровне культуры

Это он еще слова Абая не читал о русской культуре.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
15
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 13:58
#7662
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Цитата:
имеет весьма невысокую ценность и в культурном, и в экономическом, и в интеллектуальном плане
Источник:


Это говорит лишь о том, что о культуре, экономике и науке России вы не знаете. "Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей" - это Юрий Визбор. Попробуйте узнать, думаю вам понравится.
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