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≡ Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47198
Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная предлагают перенести в триатлон-парк
Отправлено: 19.07.23 - 13:31
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Полицейские вручили уведомления владельцам проката детских машинок и велосипедов. Предупредили: ваш бизнес не согласован, а значит нарушает закон. И потребовали за 10 дней провести переговоры с властями и найти новое место для проката.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
602
Re: Убрать за 10 дней! - Прокат машинок из Сити-центра Костаная...
Отправлено: 19.07.23 - 13:31
#1
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Цитата:
мы вас уведомляем, чтобы вы переместили все свои прокаты в парк


Это не уведомление, это требование или предписание почти уже)
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