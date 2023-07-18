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≡ "Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о ближайших планах и проблемах костанайского клуба
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47198
"Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о ближайших планах и проблемах костанайского клуба
Отправлено: 18.07.23 - 15:20
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Андрей Канчельскис сообщил, что в Костанае он не первый раз, лет 18 назад уже вел переговоры с руководством клуба, но речь шла о должности главного тренера и договориться тогда не получилось.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3082
"Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о ближайших планах и проблемах костанайского клуба
Отправлено: 18.07.23 - 15:20
#1
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А зачем директором назначили заезжего варяга? Канчельскис, безусловно, был хорошим футболистом, но неужели у нас своих управленцев нет? Склько ему, интерсно, платят из бюджета?

[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 15:21]
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
73
"Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о ближайших планах и проблемах костанайского клуба
Отправлено: 18.07.23 - 16:53
#2
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Юлия, надо было посмотреть (в Ютубе и на сайте ФК "Тобол" имеется) полностью пресс-конференцию.. Он чётко сказал, что на него вышли партнёры из Гондураса, ой извините -Украины , которые ему предложили эту должность и даже не просто предложили ,а настаивали. И он подчинился.. Кстати у него 3 гражданства-российское,британское и..барабанная дробь-украинское! Так что зря Вы так на своих ..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
410
Re: "Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол»...
Отправлено: 18.07.23 - 20:22
#3
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Цитата:
юля елиссева:
А зачем директором назначили заезжего варяга? Канчельскис, безусловно, был хорошим футболистом, но неужели у нас своих управленцев нет? Склько ему, интерсно, платят из бюджета?


Юлия вин и е нашь гарный хлопчик.Отклыла википедию и пачила про нашего хлопца,стыдно должно быть тебе опять прокололась.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4411
Re: "Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол»...
Отправлено: 18.07.23 - 20:30
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Склько ему, интерсно, платят из бюджета?


Его пригласил и оплачивает его контракт, молодой бизнесмен, который приобрёл 50 % доли в ФК "Тобол" и сумма его контракта - коммерческая тайна, так как заключена между двумя коммерческими сторонами, а не как было ранее - между гос.конторой и физическим лицом, хотя у нас кто на эти условности смотрит; - тупо скажут- не ваше дело, не суйте нос куда не надо.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
410
Re: "Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол»...
Отправлено: 18.07.23 - 21:01
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Склько ему, интерсно, платят из бюджета?


Пани Елисеева нам всем будет антиресно сколько вы зарабатываете,сколько налогов платите,короче вся ваша финансовая история.Отвечу сразу за себя последние два месяца собирал клубнику в польше и заработал за два месяца 6 тыщ сейчас перехожу на сбор малины потом яблок и в заключении перебора картофеля а там домой.Встречайте меня в аропорту. 8-) 8-) 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4411
"Финны нам подсунули свинью" - Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о ближайших планах и проблемах костанайского клуба
Отправлено: 19.07.23 - 13:13
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
6 тыщ сейчас



Почти Три ляма в твёрдой казахской валюте - это на руки или начисленно какой нибудь красивой панёнкой -бухгалтершей ??
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