Отправлено: - 20:22

юля елиссева:

А зачем директором назначили заезжего варяга? Канчельскис, безусловно, был хорошим футболистом, но неужели у нас своих управленцев нет? Склько ему, интерсно, платят из бюджета?

Цитата:Юлия вин и е нашь гарный хлопчик.Отклыла википедию и пачила про нашего хлопца,стыдно должно быть тебе опять прокололась.