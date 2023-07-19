saba: В первую очередь я против той агрессии с которой он пытается защитить якобы угнетённых подданных русского мира
Сомневаюсь, что Вы достаточно понимаете, что такое "русский мир", связывая это понятие с сегодняшними событиями в истории России. По поводу агрессивности русских:да Россия, как и любое государство на этой Земле, не белая и пушистая, но представлять её, как исчадие ада, верх невежества. Но она, действуя в своих геополитических интересах, никогда не допускала бессмысленной жестокости, а во многом и помогала другим странам и народам достичь исторической справедливости.
По поводу этой публикации много чего писали,якобы фейк, не существует этого блогера Возможно,писал кто-то под этой фамилией-ником, но никому не удалось убедительно опровергнуть факты, озвученные в его статье. Всё на уровне доводов базарных бабок и обиженных "оккупантами" нацменов.
Карачун: не знаю что там пользователь saba имеет против русского мира, лично для меня "культурно-цивилизационная" составляющая этого "мира" имеет весьма невысокую ценность и в культурном.
Это говорит только о ВАШЕМ уровне культуры Знаете ли Вы, что в мире "великими" считаются только четыре литературы:английская, французская, немецкая и русская? А на первом месте в рейтинге «100 лучших книг всех времен и народов» (рейтинг рейтингов) американского журнала «Newsweek» Лев Толстой с «Войной и миром", а Владимир Набоков с «Лолитой» — на четвертом? Думаю, у Вас такие же знания и о других "составляющих"
Это говорит лишь о том, что о культуре, экономике и науке России вы не знаете. "Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей" - это Юрий Визбор. Попробуйте узнать, думаю вам понравится.
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