Отправлено: - 06:22

таноми52:

Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?

Ради чего?

Цитата:не знаю что там пользователь saba имеет против русского мира, лично для меня "культурно-цивилизационная" составляющая этого "мира" имеет весьма невысокую ценность и в культурном, и в экономическом, и в интеллектуальном плане. при всём этом этот "мир" весьма агрессивно и нахально себя подаёт. если нужны более простые для восприятия выражения без полезания "в дебри" - этот "мир" похож на хамовитого гопника с сЭмачками и в кЭпке. и вот лично мне он н...(совершенно) в таком виде не нужен. и сразу отвечая на вопрос пользователя maxsaf Цитата:не исключаю что граждане украины думаю также.