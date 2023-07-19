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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 93
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 06:22
Цитата:
не знаю что там пользователь saba имеет против русского мира, лично для меня "культурно-цивилизационная" составляющая этого "мира" имеет весьма невысокую ценность и в культурном, и в экономическом, и в интеллектуальном плане. при всём этом этот "мир" весьма агрессивно и нахально себя подаёт. если нужны более простые для восприятия выражения без полезания "в дебри" - этот "мир" похож на хамовитого гопника с сЭмачками и в кЭпке. и вот лично мне он н...(совершенно) в таком виде не нужен. и сразу отвечая на вопрос пользователя maxsaf Цитата:
таноми52:
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
не знаю что там пользователь saba имеет против русского мира, лично для меня "культурно-цивилизационная" составляющая этого "мира" имеет весьма невысокую ценность и в культурном, и в экономическом, и в интеллектуальном плане. при всём этом этот "мир" весьма агрессивно и нахально себя подаёт. если нужны более простые для восприятия выражения без полезания "в дебри" - этот "мир" похож на хамовитого гопника с сЭмачками и в кЭпке. и вот лично мне он н...(совершенно) в таком виде не нужен. и сразу отвечая на вопрос пользователя maxsaf Цитата:
Ради чего?не исключаю что граждане украины думаю также.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 93
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 06:40
Цитата:
даже лёгкое омерзение пробегает от подобного. вроде взрослые дядьки, но тем не менее разводят розовые субстанции по поводу каких-то там детей. так мало носовых выделений, ещё и с мыслительными операциями непорядки. в некоторых африканских странах бешеная (по современным усреднённым мировым меркам) детская смертность но этих "пережёвывателей" сей факт не заботит никак.
abaika95:
все споры в итоге упираются в подсчет костей и черепков убитых украинских ребятишек
все споры в итоге упираются в подсчет костей и черепков убитых украинских ребятишек
даже лёгкое омерзение пробегает от подобного. вроде взрослые дядьки, но тем не менее разводят розовые субстанции по поводу каких-то там детей. так мало носовых выделений, ещё и с мыслительными операциями непорядки. в некоторых африканских странах бешеная (по современным усреднённым мировым меркам) детская смертность но этих "пережёвывателей" сей факт не заботит никак.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 07:47
Цитата:
Может это и правильно, если у твоего брата, друга, соседа или братского соседнего народа, с которым жил, учился, пил воду с одного колодца, погибают дети, то их жалеть не стоит, ведь африканских детишек, ни разу тебе не родственных и которых ты видел только по телевизеру, гибнет гораздо больше..
Да, огорчаться не стоит, если посмотреть на проблему шире..
[Исправлено: 111, 19.07.2023 - 08:34]
Карачун:
некоторых африканских странах бешеная (по современным усреднённым мировым меркам) детская смертность но этих "пережёвывателей" сей факт не заботит никак.
некоторых африканских странах бешеная (по современным усреднённым мировым меркам) детская смертность но этих "пережёвывателей" сей факт не заботит никак.
Может это и правильно, если у твоего брата, друга, соседа или братского соседнего народа, с которым жил, учился, пил воду с одного колодца, погибают дети, то их жалеть не стоит, ведь африканских детишек, ни разу тебе не родственных и которых ты видел только по телевизеру, гибнет гораздо больше..
Да, огорчаться не стоит, если посмотреть на проблему шире..
[Исправлено: 111, 19.07.2023 - 08:34]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 09:10
Цитата:
111:Знаешь кто такая иришка фидишин? Если нет то, чакай. Потому что она тема!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 09:21
Цитата:
111: Может это и правильно, если у твоего брата, друга, соседа или братского соседнего народа, с которым жил, учился, пил воду с одного колодцаЧе раньше так не писал?. Красавчик а то телеграмы - ватники.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 14
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 09:46
Путин - человек мирный и доверчивый. Тот, кто начинает драку, бьёт первым с максимальной силой и злобой и НИКОГДА не говорит об этом, ("Состоялись переговоры В.В Путина и Дж. Буша." Видео, мелькнувшее в российских новостях: 2008, Пекин, Олимпиада, по коридору идут Буш и Путин, Путин как бы догоняет Буша и заглядывая ему в лицо снизу и сзади - "Дяденька Буш, а чё Мишка дерётся!" - это про 08.08.08, если кто не помнит). Сердюкова назначил Путин 17 февраля 2007 для "оптимизации армии" - за полтора года Сердюков не успел развалить армию (потому и разобрались быстро), но последствия ощущаются сегодня. Про доверчивость. "Нам обмануть того не сложно, кто сам обманываться рад" (Труффальдино из Бергамо = Слуга двух господ) - мировая классика. Минские договоры, зерновая сделка, эрдоган-друг, денонсация договоров штатами - но Путин готов к новым переговорам. Аксиома "короля делает свита" (Макиавелли). Сегодняшний советник Путина в 80-е был ярым антисоветчиком, в 90-е - нулевые - лимоновцем, сегодня он молится на Сталина. Если не догадались кто это - Дугин. Президенту нужны советники. Их находит глава Администрации Президента. Верность президенту сегодняшнего главы сомнений не вызывает, но общий итог удручает. Война - наихудший способ решения политических, экономических, национальных проблем. И если ваши контрагенты не идут на соглашения, хуже того - нарушают ранее подписанные договоры - иного выхода нет. Но ВОЙНА, как и любая сложная работа, требует тщательной подготовки и быстрого, точного исполнения плана - будут меньше потери и лучше достигнутый эффект.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:09
Цитата:
Что я имею против русского мира? В первую очередь я против той агрессии с которой он пытается защитить якобы угнетённых подданных русского мира по всему свету, используя при этом давно устаревшие методы типа вооружённого вторжения. Заранее предупреждая отповедь оппонентов, которые когда говоришь про Россию сразу начинают вопить" А США?", и США я тоже не одобряю. Когда продвигая западные ценности, они пытались делать это путём военного конфликта. Кстати нигде не получилось. Россия столько лет осуждала США за все эти военные конфликты, в итоге поступила точно таким же образом, прикрываясь идеологией "русского мира" и эта идеология как бы оправдывает дальнейшую экспансию в любую точку планеты , где на постоянной основе проживают русские, даже если они этого не желают. На отдыхе в Турции как то встречался с русскими бабушками из Латвии. Вроде тоже угнетённые. но ни переезжать в Россию, ни чтобы их "освобождали" от гнёта они не желали.Хотя наверное есть в Латвии и такие.
таноми52:
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
Что я имею против русского мира? В первую очередь я против той агрессии с которой он пытается защитить якобы угнетённых подданных русского мира по всему свету, используя при этом давно устаревшие методы типа вооружённого вторжения. Заранее предупреждая отповедь оппонентов, которые когда говоришь про Россию сразу начинают вопить" А США?", и США я тоже не одобряю. Когда продвигая западные ценности, они пытались делать это путём военного конфликта. Кстати нигде не получилось. Россия столько лет осуждала США за все эти военные конфликты, в итоге поступила точно таким же образом, прикрываясь идеологией "русского мира" и эта идеология как бы оправдывает дальнейшую экспансию в любую точку планеты , где на постоянной основе проживают русские, даже если они этого не желают. На отдыхе в Турции как то встречался с русскими бабушками из Латвии. Вроде тоже угнетённые. но ни переезжать в Россию, ни чтобы их "освобождали" от гнёта они не желали.Хотя наверное есть в Латвии и такие.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:12
Цитата:
[Исправлено: Домовенок, 19.07.2023 - 10:19]
Ben:Когда война закончится. А она закончится. Скорей всего РФ выиграет. И как всегда Кремль будет дружить. С ГДР, Францией, Лондоном Я тогда сразу стану русофобом.
[Исправлено: Домовенок, 19.07.2023 - 10:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3082
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:22
Цитата:
Закончится, конечно. Но не победой РФ.Цитата:
Ты думаешь немцы согласятся снова делить свою страну? Для этого они сносили ненавистную стену?
[Исправлено: юля елиссева, 19.07.2023 - 10:24]
Vit:
А она закончится. Скорей всего РФ выиграет
А она закончится. Скорей всего РФ выиграет
Закончится, конечно. Но не победой РФ.Цитата:
Vit:
С ГДР,
С ГДР,
Ты думаешь немцы согласятся снова делить свою страну? Для этого они сносили ненавистную стену?
[Исправлено: юля елиссева, 19.07.2023 - 10:24]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:24
И ещё про "русский мир" у меня лично есть вопрос и я думаю, что не одинок. А что будет, если сейчас Украина не остановит РФ как главного последователя этой идеологии. На кого дальше бросит свой взгляд? События в Украине показали, что какие то нравственные ограничения, типа брату нельзя убивать брата уже сняты. А Путин мечтает восстановить Советский Союз, что в нынешних условиях кроме как насильственным методом сделать невозможно. А идеология "русского мира" даёт какое никакое оправдание, пусть не в глазах всего мира, но хоть перед собой и перед своими последователями
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:27
Кстати г-жа Таноми, спасибо за завуалированный ответ на мой вопрос. Получается кто против "русского мира" то и русофоб.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:30
Г-ну Максафу, если хотите почитайте" Буранный полустанок". Цитатами легко можно переврать любое произведение .даже самого великого писателя. Только предупреждаю, поржать там не получится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:31
Цитата:
saba:Знаешь че будит? В Казахстане возродились нацики. Будет уничтожение полное православие. Америка поможет это сделать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:33
Цитата:
Или кто сам побежит навстречу победителю с цветами, чтобы добровольно присоединиться, пока будет такой шанс?
saba:
На кого дальше бросит свой взгляд?
На кого дальше бросит свой взгляд?
Или кто сам побежит навстречу победителю с цветами, чтобы добровольно присоединиться, пока будет такой шанс?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 10:35
Цитата:
Тогда я - пас, меня такой расклад не устраивает
saba:
Только предупреждаю, поржать там не получится
Только предупреждаю, поржать там не получится
Тогда я - пас, меня такой расклад не устраивает
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