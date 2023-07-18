maxsaf: Внимание, вопрос: ты поддерживаешь поставки этого оружия Украине или ты против поставок?
Что за глупый вопрос? Конечно, как человек, хотящий Мира, поддерживаю конечно же, как и ты, как и все вы там за океаном.. Но как только осознаю, что вы убиваете этим славян, конечно же против, потому что у меня родичей славян там много живет. Которые хотят убить других славян и сами не хотят умереть. Как то так.
Блин, я 509й день только досматривать собрался, а уже 510й.. Как быстро время то прошло, с того времени, когда оккупанты хотели убить всех за три дня.. До сих пор не могут.. Ну украинцы, молодцы, держаться.. А при помощи западного оружия, вообще не дадут себя уничтожить..
111: А при помощи западного оружия, вообще не дадут себя уничтожить..
Без западного оружия Украина отпустила бы и Луганск и Донецк, так же как и Крым. И так же как и в Крыму - никто бы не погиб. Но человеческая жизнь ценится меньше чем территория, поэтому случилось то, что случилось.
maxsaf: Но человеческая жизнь ценится меньше чем территория,
Дело даже не в территории. Она все там же, все такая же, пригодная для жизни, места там меньше не стало. Поменялись лишь флаги на административных зданиях. Вот эти самые флаги, их стоимость оплачивается жизнями. В двадцать первом веке, когда мы уже без пяти минут мультипланетная цивилизация - люди продолжают гибнуть за флаги.
maxsaf: Без западного оружия Украина отпустила бы и Луганск
Хм.. Чем они воевали, когда оружия этого не было? И почему оккупанты бежали с киевской, сумской области, с харьковской? Тогда еще никаких хаймарсов не было, к слову. Мелкое иностранное оружие есть и у России, о нем нет речи.
maxsaf: Дело даже не в территории. Она все там же, все такая же, пригодная для жизни, места там меньше не стало. Поменялись лишь флаги на административных зданиях. Вот эти самые флаги, их стоимость оплачивается жизнями.
Ладно то чесать.. Геббельс говорил, что мы освободим вас и поставим флаги, что собственно и делали, ставили флаги. Но освободили ли они народ СССР? И флаги, это всегда территория. Дело все таки в ней, не в флагах. Не знаю, зачем ты их присунул. Флаг просто подтверждает, что появилась новыя фашисткая или другая диктатура, только и всего. Но территория уже непригодна для тех, кого этой диктатурой уничтожают. А предателям, полицаям или как их там, кто переметнулся ради холодильника на другую сторону, да, для них как ни странно ничего не поменяется. Но мы то не говорим о тех, кто предал Родину, правда же?
Тебе известно, что такое западное Обещание? Это когда они ждут, чтоб тебя дожали. И вот когда к осени их не дожали, тогда только и начали давать что то. Но сегодня они делают по другому. Они поняли, что война это на долго, теперь открывают заводы, вбухивая миллиарды и давая этим заводам обещание, покупать у них продукцию на десяток лет вперед. Теперь да, бункерному просто так не выкрутиться..
В марте, апреле, в феврале, в мае, не было никаких обещаний. Если и были, то по Медведеву, вы там держитесь.. Но ведь оккупанты убежали уде тогда с северных территорий.. Просто от старого советского оружия и Т-64, основа украинской армии..
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