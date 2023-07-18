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maxsaf:

Дело даже не в территории. Она все там же, все такая же, пригодная для жизни, места там меньше не стало. Поменялись лишь флаги на административных зданиях. Вот эти самые флаги, их стоимость оплачивается жизнями.

Цитата:Ладно то чесать..Геббельс говорил, что мы освободим вас и поставим флаги, что собственно и делали, ставили флаги.Но освободили ли они народ СССР?И флаги, это всегда территория.Дело все таки в ней, не в флагах.Не знаю, зачем ты их присунул.Флаг просто подтверждает, что появилась новыя фашисткая или другая диктатура, только и всего.Но территория уже непригодна для тех, кого этой диктатурой уничтожают.А предателям, полицаям или как их там, кто переметнулся ради холодильника на другую сторону, да, для них как ни странно ничего не поменяется.Но мы то не говорим о тех, кто предал Родину, правда же?