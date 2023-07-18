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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:57
#7621
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Цитата:
111:
Тот же Вечный зов.

Не видел
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:01
#7622
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Цитата:
111:

Ты тут много раз говорил про НАТО и их оружие. Внимание, вопрос: ты поддерживаешь поставки этого оружия Украине или ты против поставок?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:07
#7623
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Цитата:
maxsaf:
Внимание, вопрос: ты поддерживаешь поставки этого оружия Украине или ты против поставок?

Что за глупый вопрос?
Конечно, как человек, хотящий Мира, поддерживаю конечно же, как и ты, как и все вы там за океаном..
Но как только осознаю, что вы убиваете этим славян, конечно же против, потому что у меня родичей славян там много живет.
Которые хотят убить других славян и сами не хотят умереть.
Как то так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:10
#7624
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Эх, пора досмотреть сводки с Левиевым, кстати передавай ему привет, он у вас там, то ли в Канаде, то ли в Штатах..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:11
#7625
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Цитата:
111:
поддерживаю конечно

Цитата:
111:
конечно же против

Ясно. Раздвоение личности :lol:
Тут нужен форумный психолога Абайка, для постановки более точного диагноза 8-)

[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 02:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:12
#7626
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Блин, я 509й день только досматривать собрался, а уже 510й..
Как быстро время то прошло, с того времени, когда оккупанты хотели убить всех за три дня..
До сих пор не могут..
Ну украинцы, молодцы, держаться..
А при помощи западного оружия, вообще не дадут себя уничтожить..

[Исправлено: 111, 19.07.2023 - 00:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:18
#7627
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Цитата:
111:
А при помощи западного оружия, вообще не дадут себя уничтожить..

Без западного оружия Украина отпустила бы и Луганск и Донецк, так же как и Крым. И так же как и в Крыму - никто бы не погиб. Но человеческая жизнь ценится меньше чем территория, поэтому случилось то, что случилось.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:24
#7628
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Цитата:
maxsaf:
Но человеческая жизнь ценится меньше чем территория,

Дело даже не в территории. Она все там же, все такая же, пригодная для жизни, места там меньше не стало. Поменялись лишь флаги на административных зданиях. Вот эти самые флаги, их стоимость оплачивается жизнями. В двадцать первом веке, когда мы уже без пяти минут мультипланетная цивилизация - люди продолжают гибнуть за флаги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:39
#7629
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Цитата:
maxsaf:
Без западного оружия Украина отпустила бы и Луганск

Хм..
Чем они воевали, когда оружия этого не было?
И почему оккупанты бежали с киевской, сумской области, с харьковской?
Тогда еще никаких хаймарсов не было, к слову.
Мелкое иностранное оружие есть и у России, о нем нет речи.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:46
#7630
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Цитата:
111:
Чем они воевали, когда оружия этого не было?

Обещаниями, что оно появится, и верой в поддержку запада. Без этого сто раз подумали бы.

[Исправлено: maxsaf, 19.07.2023 - 00:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:51
#7631
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Цитата:
maxsaf:
Дело даже не в территории. Она все там же, все такая же, пригодная для жизни, места там меньше не стало. Поменялись лишь флаги на административных зданиях. Вот эти самые флаги, их стоимость оплачивается жизнями.

Ладно то чесать..
Геббельс говорил, что мы освободим вас и поставим флаги, что собственно и делали, ставили флаги.
Но освободили ли они народ СССР?
И флаги, это всегда территория.
Дело все таки в ней, не в флагах.
Не знаю, зачем ты их присунул.
Флаг просто подтверждает, что появилась новыя фашисткая или другая диктатура, только и всего.
Но территория уже непригодна для тех, кого этой диктатурой уничтожают.
А предателям, полицаям или как их там, кто переметнулся ради холодильника на другую сторону, да, для них как ни странно ничего не поменяется.
Но мы то не говорим о тех, кто предал Родину, правда же?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 00:57
#7632
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Цитата:
maxsaf:
Обещаниями

Тебе известно, что такое западное Обещание?
Это когда они ждут, чтоб тебя дожали.
И вот когда к осени их не дожали, тогда только и начали давать что то.
Но сегодня они делают по другому.
Они поняли, что война это на долго, теперь открывают заводы, вбухивая миллиарды и давая этим заводам обещание, покупать у них продукцию на десяток лет вперед.
Теперь да, бункерному просто так не выкрутиться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 01:00
#7633
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Цитата:
maxsaf:
Без этого сто раз подумали бы.

В марте, апреле, в феврале, в мае, не было никаких обещаний.
Если и были, то по Медведеву, вы там держитесь..
Но ведь оккупанты убежали уде тогда с северных территорий..
Просто от старого советского оружия и Т-64, основа украинской армии..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.23 - 02:13
#7634
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Цитата:
Контрнаступление украинской армии будет долгим и кровопролитным, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его слова передает РИА Новости.

Ради чего? Если предположить, чисто теоретически, что угробив миллионы жизней, удастся вернуть всё включая Крым, что что делать с теми, кто назад не хочет? Ломать об колено?
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