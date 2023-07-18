Отправлено: - 22:59

111:

Какая разница

111:

Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?

Цитата:Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос. Просто признай, что тут вопросительный знак ни к месту.Цитата: