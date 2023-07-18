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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:59
#7606
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Цитата:
111:
Какая разница

Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос. Просто признай, что тут вопросительный знак ни к месту.

Цитата:
111:
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:09
#7607
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Цитата:
saba:
"Русский мир" это идеологема, основу которой заложил г-н Дугин


Не надо лезть в дебри!
Для обывателей, коими мы тут все являемся, достаточно определений:
"ИДЕОЛОГЕМА — один из элементов идеологии как совокупности взглядов и представлений, из которых складывается самосознание народа."
"Русский мир — термин, используемый для обозначения культурно-цивилизационной, геополитической и религиозной концепции, подразумевающей объединение русскоязычного населения по всему миру."
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:10
#7608
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Цитата:
111:
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?

Согласно правилу русского языка это предложение относится не к вопросительному, а к побудительному, оно несёт в себе напутствие или запрет "не переживай". И вопросительный знак тут не нужен. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:10
#7609
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Цитата:
maxsaf:
Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос.

Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.
Хоть с вопросом, хоть без него.
Что ты со своим правительством, что электрон со своим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:11
#7610
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Цитата:
maxsaf:
Согласно правилу русского языка эт

Ты хотя бы свой родной выучи.
А потом за русский берись..
Русский знаю по больше твоего..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:14
#7611
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Цитата:
111:
по больше

Хахахва :lol: а может по слитно?
Знаток мамкин :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:18
#7612
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maxsaf:

max, Вам изменяет Ваша выдержка?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:19
#7613
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Цитата:
111:
Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.

Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО отправляет оружие Украине. ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:22
#7614
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Цитата:
таноми52:
max, Вам изменяет Ваша выдержка?

Не, просто бездельничаю :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:24
#7615
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Цитата:
maxsaf:
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей,

Тебя торкнуло что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:43
#7616
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Цитата:
maxsaf:
Не, просто бездельничаю

С каких пор это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:47
#7617
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Цитата:
maxsaf:
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО

А вообще, это же как сериал для всех, вас, нас, войнушка, очередные погибшие, отступление наступление.
Сводки, танки, взрывы..
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?
Но когда становишься взрослым, уже хочется чего то взрослого..
Армяно азербайджанская война, с дронами, так же интересно было..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17804
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:53
#7618
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Цитата:
111:
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?

Я не любил. Фантастику любил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:53
#7619
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Ну и к нашей теме..
Тут видим что пользователь сделал то, за что и проголосовали большинство форумчан, то есть удалил свой очередной 25й ник.
Ну что ж, достоин похвалы!
Теперь можно еще два ника сделать!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:55
#7620
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Цитата:
maxsaf:
не любил. Фантастику любил.

Фантастику тоже любил, и читать и смотреть.
Но военная тематика всегда была фоном
Тот же Вечный зов.
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