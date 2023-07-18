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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:59
Цитата:
Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос. Просто признай, что тут вопросительный знак ни к месту.
Цитата:
111:
Какая разница
Какая разница
Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос. Просто признай, что тут вопросительный знак ни к месту.
Цитата:
111:
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:09
Цитата:
Не надо лезть в дебри!
Для обывателей, коими мы тут все являемся, достаточно определений:
"ИДЕОЛОГЕМА — один из элементов идеологии как совокупности взглядов и представлений, из которых складывается самосознание народа."
"Русский мир — термин, используемый для обозначения культурно-цивилизационной, геополитической и религиозной концепции, подразумевающей объединение русскоязычного населения по всему миру."
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
saba:
"Русский мир" это идеологема, основу которой заложил г-н Дугин
"Русский мир" это идеологема, основу которой заложил г-н Дугин
Не надо лезть в дебри!
Для обывателей, коими мы тут все являемся, достаточно определений:
"ИДЕОЛОГЕМА — один из элементов идеологии как совокупности взглядов и представлений, из которых складывается самосознание народа."
"Русский мир — термин, используемый для обозначения культурно-цивилизационной, геополитической и религиозной концепции, подразумевающей объединение русскоязычного населения по всему миру."
Исходя из этих определений, что Вы имеете против русского мира?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:10
Цитата:
Согласно правилу русского языка это предложение относится не к вопросительному, а к побудительному, оно несёт в себе напутствие или запрет "не переживай". И вопросительный знак тут не нужен.
111:
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
Согласно правилу русского языка это предложение относится не к вопросительному, а к побудительному, оно несёт в себе напутствие или запрет "не переживай". И вопросительный знак тут не нужен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:10
Цитата:
Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.
Хоть с вопросом, хоть без него.
Что ты со своим правительством, что электрон со своим..
maxsaf:
Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос.
Разница огромная. Ты переделал утверждение в вопрос.
Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.
Хоть с вопросом, хоть без него.
Что ты со своим правительством, что электрон со своим..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:11
Цитата:
Ты хотя бы свой родной выучи.
А потом за русский берись..
Русский знаю по больше твоего..
maxsaf:
Согласно правилу русского языка эт
Согласно правилу русского языка эт
Ты хотя бы свой родной выучи.
А потом за русский берись..
Русский знаю по больше твоего..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:14
Цитата:
Хахахва а может по слитно?
Знаток мамкин
111:
по больше
по больше
Хахахва а может по слитно?
Знаток мамкин
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:18
maxsaf:
max, Вам изменяет Ваша выдержка?
max, Вам изменяет Ваша выдержка?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:19
Цитата:
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО отправляет оружие Украине.
111:
Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.
Для меня разницы нет, как вы травите славян на славян.
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО отправляет оружие Украине.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:22
Цитата:
Не, просто бездельничаю
таноми52:
max, Вам изменяет Ваша выдержка?
max, Вам изменяет Ваша выдержка?
Не, просто бездельничаю
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:24
Цитата:
Тебя торкнуло что ли?
maxsaf:
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей,
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей,
Тебя торкнуло что ли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:43
Цитата:
С каких пор это?
maxsaf:
Не, просто бездельничаю
Не, просто бездельничаю
С каких пор это?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:47
Цитата:
А вообще, это же как сериал для всех, вас, нас, войнушка, очередные погибшие, отступление наступление.
Сводки, танки, взрывы..
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?
Но когда становишься взрослым, уже хочется чего то взрослого..
Армяно азербайджанская война, с дронами, так же интересно было..
maxsaf:
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО
Не бреши, признайся, ты кайфуешь от новостей, где НАТО
А вообще, это же как сериал для всех, вас, нас, войнушка, очередные погибшие, отступление наступление.
Сводки, танки, взрывы..
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?
Но когда становишься взрослым, уже хочется чего то взрослого..
Армяно азербайджанская война, с дронами, так же интересно было..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:53
Цитата:
Я не любил. Фантастику любил.
111:
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?
Военные фильмы кто из нас не любил в детстве?
Я не любил. Фантастику любил.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:53
Ну и к нашей теме..
Тут видим что пользователь сделал то, за что и проголосовали большинство форумчан, то есть удалил свой очередной 25й ник.
Ну что ж, достоин похвалы!
Теперь можно еще два ника сделать!
Тут видим что пользователь сделал то, за что и проголосовали большинство форумчан, то есть удалил свой очередной 25й ник.
Ну что ж, достоин похвалы!
Теперь можно еще два ника сделать!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 23:55
Цитата:
Фантастику тоже любил, и читать и смотреть.
Но военная тематика всегда была фоном
Тот же Вечный зов.
maxsaf:
не любил. Фантастику любил.
не любил. Фантастику любил.
Фантастику тоже любил, и читать и смотреть.
Но военная тематика всегда была фоном
Тот же Вечный зов.
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