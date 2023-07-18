Отправлено: - 22:00

saba:

Vit: Русофобия.

Так ты мне так и не ответил что это за зверь и с чем его едят

Цитата:Я так понимаю, Вас постоянно волнует этот вопрос, потому что хотите понять - русофоб Вы или нет?Думаю, ответ следует из этого поста:"...ты уже заставил меня казаха не любить русский мир" (флуд, #7041)