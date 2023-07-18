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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 21:57
#7576
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Цитата:
saba:
Простите не хочу обидеть про людей без роду и племени очень ярко написал Ч. Айтматов

Этим вы точно меня не обидите, так что смелее, цитату в студию :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2353
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 21:59
#7577
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Цитата:
maxsaf:
В Америке

Что то Америка Техас ну никак не хочет отпускать и звёздно -полосатый флаг там очень часто встречаются. Неужели непуганые патриоты?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:00
#7578
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Цитата:
saba:
Vit: Русофобия.
Так ты мне так и не ответил что это за зверь и с чем его едят


Я так понимаю, Вас постоянно волнует этот вопрос, потому что хотите понять - русофоб Вы или нет?
Думаю, ответ следует из этого поста:"...ты уже заставил меня казаха не любить русский мир" (флуд, #7041)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:03
#7579
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Цитата:
saba:
-полосатый флаг там очень часто встречаются

Так это и есть флаг их рода и племени?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:13
#7580
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Цитата:
111:
Кто это сказал, что развеселило? Подробней можно?

Можно
Цитата:
111:
Прикол от Путина

Это ты подписал или не ты? В чем прикол?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27958
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:16
#7581
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Цитата:
maxsaf:
Прикол от Путина

Ну..
Видишь как ты врешь.
А вопросительный знак что, не увидел?
Было так, я спросил - Прикол от Путина?
Ты мне ответь, это он прикольнулся так или совсем ни черта не понимает?
Не надо включать тут тупого..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:17
#7582
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Цитата:
saba:
Он пришёл туда уничтожить тех кто думает не так как он.

Так мы и не разобрались, сколько народу собирался уничтожить Путин?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27958
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:18
#7583
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И следом ссылка Гиркина

Путин пригрозил… Путин призвал… Путин поручил… я ошибаюсь или уже лет так 15 ни разу не слышал: Президент приказал, президент наказал,  президент дал команду, президент взял на себя ответственность? Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы «за все хорошее против всего плохого» - это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный «мужской стандарт» - «надо быть, а не казаться». Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы - вот стиль «позднего Путина»  (года так с 14-го). А еще - оголтелое хвастливое вранье. Но и его с начала СВО уже не услыхать…



Вопрос а том, Путин прикалывается или уже такой, как говорит Герой России Гиркин?

[Исправлено: 111, 18.07.2023 - 22:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:20
#7584
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Цитата:
111:
А вопросительный знак что, не увидел?

Я тебя лично недавно носом ткнул в твой вопросительный знак, который ты поставил в конце предложения без вопроса. Ты сдулся и ниче не ответил, потому что вопросительные знаки пихаешь рандомно. Так что не надо делать вид, что ты там типо вопрос задал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27958
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:20
#7585
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Нет, следом я эту выложил

История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения. Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем - означает «успешно завершить» дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать «под занавес» полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в Истории, как иудушка-Горби) - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то «умение выбирать соратников» мы уже видели много раз…
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27958
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:21
#7586
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Цитата:
maxsaf:
Я тебя лично недавно носом ткнул в твой вопросительный знак, к

Не понял о чем речь и что ты там в Канаде в кого втыкал..
Пьяный что ли был?
Ты в вопросе моем не увидел вопроса?
Знака?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:25
#7587
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Цитата:
111:
Не понял о чем речь

Кто бы сомневался. На, читай https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=46112&post_id=1004310&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 22:27
#7588
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Цитата:
111:
Ты в вопросе моем не увидел вопроса?

Да, в этом не увидел. Где тут вопрос?

Цитата:
111:Ладно, не переживай, потому то твое правительство, твоя Родина,пичкает оружием славян, которые идут против славян?
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