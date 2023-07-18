saba: Vit: Русофобия. Так ты мне так и не ответил что это за зверь и с чем его едят
Я так понимаю, Вас постоянно волнует этот вопрос, потому что хотите понять - русофоб Вы или нет? Думаю, ответ следует из этого поста:"...ты уже заставил меня казаха не любить русский мир" (флуд, #7041)
Ну.. Видишь как ты врешь. А вопросительный знак что, не увидел? Было так, я спросил - Прикол от Путина? Ты мне ответь, это он прикольнулся так или совсем ни черта не понимает? Не надо включать тут тупого..
Путин пригрозил… Путин призвал… Путин поручил… я ошибаюсь или уже лет так 15 ни разу не слышал: Президент приказал, президент наказал, президент дал команду, президент взял на себя ответственность? Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы «за все хорошее против всего плохого» - это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный «мужской стандарт» - «надо быть, а не казаться». Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы - вот стиль «позднего Путина» (года так с 14-го). А еще - оголтелое хвастливое вранье. Но и его с начала СВО уже не услыхать…
Я тебя лично недавно носом ткнул в твой вопросительный знак, который ты поставил в конце предложения без вопроса. Ты сдулся и ниче не ответил, потому что вопросительные знаки пихаешь рандомно. Так что не надо делать вид, что ты там типо вопрос задал.
История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения. Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем - означает «успешно завершить» дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать «под занавес» полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в Истории, как иудушка-Горби) - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то «умение выбирать соратников» мы уже видели много раз…
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