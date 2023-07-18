НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 503 из 504«1...501502503504»
Ответить Новый топик
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:09
#7531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Очень, очень, очень мне не нравится как он обманул людей.

где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:11
#7532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Дон- дон это отдельная тема.

он же герой! или нет?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:28
#7533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева: где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?
Нет не они. Он сам сказал на выборах. Так и сказал русский и украинец один народ. Я отвечаю что будет мир, на колени встану. И встал на площади. И Скабеева и Соловьёв тут не причём .
П.С Юля я слежу за Украиной все жизнь. И все помню. Я сам хохол. И помню как 2014 году сбежал трус в Ростов. Я тогда высказал свою мнение. Что теперь будет конец. Меня удалили. Я всё помню.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:39
#7534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Так и сказал русский и украинец один народ

пруфы можно? не помню я такого не дебатах.Цитата:
Vit:
Я отвечаю что будет мир, на колени встану

То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата:
Vit:
И все помню. Я сам хохол.

не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её. Цитата:
Vit:
как 2014 году сбежал трус в Ростов

враньё как и распятые мальчики.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:46
#7535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Пруфы - шмувы это вы двоем с Мариком сами ищите по инетам- телеграмам. если хотите А я хорошо помню, слава богу (не путать, слава Украины) помню как по всём телевизорам а в прямом эфире показывали дебаты, Порошенко и Зеленского на стадионе. И много, много интервью Зеленского разным телеканалам.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:56
#7536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её.

Не знаешь и не говорю про свободу украинцев. Всё жизнь их душили. Всю историю. Днём красные забирали последнее зерно. Ночью твои любимцы Бандеры. .( если че это не народ а банда)

[Исправлено: Vit, 18.07.2023 - 17:02]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 18:00
#7537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата

Вот поэтому и нам конец. В Казахстане Нацики поднялись. . Люди перестали любить друг друга. Уважать. Русофобия пока побеждает.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:03
#7538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Так и сказал русский и украинец один народ.

В общем то это Путин написал в статье, не помню кажется в 2018 году. А сейчас что? Успешно уничтожаем? Сегодня Дугин сказал ( идеолог русского мира) Украину надо стереть с лица Земли. А потом добавил:" Пока существует Украина, как самостоятельное государство не сможет существовать и Российская федерация". Кто потребует пруфы всякие посмотрите программу " большая игра" от сегодняшнего числа. какой то ещё сенатор был требовал в отмщение за взрыв Крымского моста в отместку отделить Украину от Чёрного моря. захватив Одессу и Николаев.
Как то Виталий интересно одного президента ты ненавидишь за якобы сказанные им слова. а я тоже этого не слышал, а другой президент тебе по душе хотя он и написал это и это уже подписанный им факт
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:05
#7539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева: То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?
А давайте представим такой сценарий. Так в мире ещё никто не делал, но и мир уже не тот что прежде. Чисто теоретически - чем бы все закончилось?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:10
#7540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Русофобия

Виталий всегда у всех спрашиваю. разъясните этот термин. Если дословно с греческого это боязнь русских. Если применять как когда зародился этот термин при Николае 1, это нелюбовь к русским, потому что они в то время выступали в роли жандарма Европы. сейчас это что? Нужно ли понимать что правительство РФ это и есть русский народ, во всяком случае его олицетворение, тогда я соглашусь русофобия налицо. Есть ли уничижительное или враждебное отношение к русскому народу, тогда в большинстве казахстанцев этой русофобии нет, в этом я уверен. Так всё таки разъясни что такое русофобия.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:21
#7541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А давайте представим такой сценарий.

А на это и был в большой степени расчёт. Если внимательно послушать интервью главы ВГА Николаева В.Кима казахстанским журналистам, он про это говорил.Что по расчётам АП РФ русскоговорящие области Украины должны были с цветами встречать освободителей. Т.е Николаев, Одесса,Харьков и т.д вплоть до Киева, который по большому счёту тоже был русскоговорящим, но вот что то не срослось
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:29
#7542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А на это и был в большой степени расчёт

С Крымом получилось, там все тихо прошло. И никто не погиб. Неужели оно того стоит, я имею ввиду такое огромное количество убитых, семьи, дети без отца. Доколи нужно защищать родину, до последнего жителя?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:30
#7543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
но вот что то не срослось

Вмешалась третья сила, видимо.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12821
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:34
#7544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: но вот что то не срослось
Конечно не срослось. Официально десятки тысяч наёмников. Возможно и больше. Украинцы не хотят умирать. Хлопцы хотят жить. Зеля не понятно че за существо . И че он ваще хочет. Только не надо говорить что Зеленский патриот. Вот не надо.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:38
#7545
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот не надо.

Во всяком случае он защищает свою Родину, а какую Родину Путин защищает на чужой территории? Уж он то патриот из патриотов.
Профайл
Страница 503 из 504«1...501502503504»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS