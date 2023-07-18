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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:09
Цитата:
где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?
Vit:
Очень, очень, очень мне не нравится как он обманул людей.
Очень, очень, очень мне не нравится как он обманул людей.
где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:11
Цитата:
он же герой! или нет?
Vit:
Дон- дон это отдельная тема.
Дон- дон это отдельная тема.
он же герой! или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:28
Цитата:
П.С Юля я слежу за Украиной все жизнь. И все помню. Я сам хохол. И помню как 2014 году сбежал трус в Ростов. Я тогда высказал свою мнение. Что теперь будет конец. Меня удалили. Я всё помню.
юля елиссева: где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?Нет не они. Он сам сказал на выборах. Так и сказал русский и украинец один народ. Я отвечаю что будет мир, на колени встану. И встал на площади. И Скабеева и Соловьёв тут не причём .
П.С Юля я слежу за Украиной все жизнь. И все помню. Я сам хохол. И помню как 2014 году сбежал трус в Ростов. Я тогда высказал свою мнение. Что теперь будет конец. Меня удалили. Я всё помню.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:39
Цитата:
пруфы можно? не помню я такого не дебатах.Цитата:
То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата:
не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её. Цитата:
враньё как и распятые мальчики.
Vit:
Так и сказал русский и украинец один народ
Так и сказал русский и украинец один народ
пруфы можно? не помню я такого не дебатах.Цитата:
Vit:
Я отвечаю что будет мир, на колени встану
Я отвечаю что будет мир, на колени встану
То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата:
Vit:
И все помню. Я сам хохол.
И все помню. Я сам хохол.
не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её. Цитата:
Vit:
как 2014 году сбежал трус в Ростов
как 2014 году сбежал трус в Ростов
враньё как и распятые мальчики.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:46
Цитата:
юля елиссева:Пруфы - шмувы это вы двоем с Мариком сами ищите по инетам- телеграмам. если хотите А я хорошо помню, слава богу (не путать, слава Украины) помню как по всём телевизорам а в прямом эфире показывали дебаты, Порошенко и Зеленского на стадионе. И много, много интервью Зеленского разным телеканалам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 17:56
Цитата:
Не знаешь и не говорю про свободу украинцев. Всё жизнь их душили. Всю историю. Днём красные забирали последнее зерно. Ночью твои любимцы Бандеры. .( если че это не народ а банда)
[Исправлено: Vit, 18.07.2023 - 17:02]
юля елиссева:
не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её.
не надо примазываться нации которая достойно воюет за свою свободу и тем более оскорблять её.
Не знаешь и не говорю про свободу украинцев. Всё жизнь их душили. Всю историю. Днём красные забирали последнее зерно. Ночью твои любимцы Бандеры. .( если че это не народ а банда)
[Исправлено: Vit, 18.07.2023 - 17:02]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 18:00
Цитата:
Вот поэтому и нам конец. В Казахстане Нацики поднялись. . Люди перестали любить друг друга. Уважать. Русофобия пока побеждает.
юля елиссева:
То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата
То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?Цитата
Вот поэтому и нам конец. В Казахстане Нацики поднялись. . Люди перестали любить друг друга. Уважать. Русофобия пока побеждает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:03
Цитата:
В общем то это Путин написал в статье, не помню кажется в 2018 году. А сейчас что? Успешно уничтожаем? Сегодня Дугин сказал ( идеолог русского мира) Украину надо стереть с лица Земли. А потом добавил:" Пока существует Украина, как самостоятельное государство не сможет существовать и Российская федерация". Кто потребует пруфы всякие посмотрите программу " большая игра" от сегодняшнего числа. какой то ещё сенатор был требовал в отмщение за взрыв Крымского моста в отместку отделить Украину от Чёрного моря. захватив Одессу и Николаев.
Как то Виталий интересно одного президента ты ненавидишь за якобы сказанные им слова. а я тоже этого не слышал, а другой президент тебе по душе хотя он и написал это и это уже подписанный им факт
Vit:
. Так и сказал русский и украинец один народ.
. Так и сказал русский и украинец один народ.
В общем то это Путин написал в статье, не помню кажется в 2018 году. А сейчас что? Успешно уничтожаем? Сегодня Дугин сказал ( идеолог русского мира) Украину надо стереть с лица Земли. А потом добавил:" Пока существует Украина, как самостоятельное государство не сможет существовать и Российская федерация". Кто потребует пруфы всякие посмотрите программу " большая игра" от сегодняшнего числа. какой то ещё сенатор был требовал в отмщение за взрыв Крымского моста в отместку отделить Украину от Чёрного моря. захватив Одессу и Николаев.
Как то Виталий интересно одного президента ты ненавидишь за якобы сказанные им слова. а я тоже этого не слышал, а другой президент тебе по душе хотя он и написал это и это уже подписанный им факт
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:05
Цитата:
юля елиссева: То есть когда на Украину напала Россия, он должен был не обороняться, а сразу сдаться и тогда бы был мир?А давайте представим такой сценарий. Так в мире ещё никто не делал, но и мир уже не тот что прежде. Чисто теоретически - чем бы все закончилось?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:10
Цитата:
Виталий всегда у всех спрашиваю. разъясните этот термин. Если дословно с греческого это боязнь русских. Если применять как когда зародился этот термин при Николае 1, это нелюбовь к русским, потому что они в то время выступали в роли жандарма Европы. сейчас это что? Нужно ли понимать что правительство РФ это и есть русский народ, во всяком случае его олицетворение, тогда я соглашусь русофобия налицо. Есть ли уничижительное или враждебное отношение к русскому народу, тогда в большинстве казахстанцев этой русофобии нет, в этом я уверен. Так всё таки разъясни что такое русофобия.
Vit:
Русофобия
Русофобия
Виталий всегда у всех спрашиваю. разъясните этот термин. Если дословно с греческого это боязнь русских. Если применять как когда зародился этот термин при Николае 1, это нелюбовь к русским, потому что они в то время выступали в роли жандарма Европы. сейчас это что? Нужно ли понимать что правительство РФ это и есть русский народ, во всяком случае его олицетворение, тогда я соглашусь русофобия налицо. Есть ли уничижительное или враждебное отношение к русскому народу, тогда в большинстве казахстанцев этой русофобии нет, в этом я уверен. Так всё таки разъясни что такое русофобия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:21
Цитата:
А на это и был в большой степени расчёт. Если внимательно послушать интервью главы ВГА Николаева В.Кима казахстанским журналистам, он про это говорил.Что по расчётам АП РФ русскоговорящие области Украины должны были с цветами встречать освободителей. Т.е Николаев, Одесса,Харьков и т.д вплоть до Киева, который по большому счёту тоже был русскоговорящим, но вот что то не срослось
maxsaf:
А давайте представим такой сценарий.
А давайте представим такой сценарий.
А на это и был в большой степени расчёт. Если внимательно послушать интервью главы ВГА Николаева В.Кима казахстанским журналистам, он про это говорил.Что по расчётам АП РФ русскоговорящие области Украины должны были с цветами встречать освободителей. Т.е Николаев, Одесса,Харьков и т.д вплоть до Киева, который по большому счёту тоже был русскоговорящим, но вот что то не срослось
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:29
Цитата:
С Крымом получилось, там все тихо прошло. И никто не погиб. Неужели оно того стоит, я имею ввиду такое огромное количество убитых, семьи, дети без отца. Доколи нужно защищать родину, до последнего жителя?
saba:
А на это и был в большой степени расчёт
А на это и был в большой степени расчёт
С Крымом получилось, там все тихо прошло. И никто не погиб. Неужели оно того стоит, я имею ввиду такое огромное количество убитых, семьи, дети без отца. Доколи нужно защищать родину, до последнего жителя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:30
Цитата:
Вмешалась третья сила, видимо.
saba:
но вот что то не срослось
но вот что то не срослось
Вмешалась третья сила, видимо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:34
Цитата:
saba: но вот что то не срослосьКонечно не срослось. Официально десятки тысяч наёмников. Возможно и больше. Украинцы не хотят умирать. Хлопцы хотят жить. Зеля не понятно че за существо . И че он ваще хочет. Только не надо говорить что Зеленский патриот. Вот не надо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 19:38
Цитата:
Во всяком случае он защищает свою Родину, а какую Родину Путин защищает на чужой территории? Уж он то патриот из патриотов.
Vit:
Вот не надо.
Вот не надо.
Во всяком случае он защищает свою Родину, а какую Родину Путин защищает на чужой территории? Уж он то патриот из патриотов.
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