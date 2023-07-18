Отправлено: - 17:28

юля елиссева: где и когда обманул? Это Скабеева сказала? Или Соловьёв?

Цитата:Нет не они. Он сам сказал на выборах. Так и сказал русский и украинец один народ. Я отвечаю что будет мир, на колени встану. И встал на площади. И Скабеева и Соловьёв тут не причём .П.С Юля я слежу за Украиной все жизнь. И все помню. Я сам хохол. И помню как 2014 году сбежал трус в Ростов. Я тогда высказал свою мнение. Что теперь будет конец. Меня удалили. Я всё помню.