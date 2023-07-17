Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...

Отправлено: - 20:40

Не Ян Халиб, а Джа Халиб, это известный больше в России алмаатинец, по моему азербайджанец, Зе джигитс это воспитанники Б. Серкебаева из казахстанской фабрики, он их постоянно с собой возит на концерты А студио, самым интересным для меня было бы наверное послушать КалифарнИю. А так чем ворчать как старики на диване, лучше сходить и повеселиться, хотя бы на ретро дискотеку от Мираса, если ничего нового знать не хотите. Берите пример с тех энтузиастов в парке, которые несмотря на возраст вовсю веселятся каждые выходные и не ворчат сидя на скамеечке у дома.