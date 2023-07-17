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≡ Jah Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят костанайцев с Днем города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47196
Jah Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят костанайцев с Днем города
Отправлено: 17.07.23 - 17:53
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Празднование дня рождения Костаная пройдет в течение четырёх дней. Торжество начнется в среду, 16 августа, и продолжится до субботы, 19 августа, включительно. О программе рассказали сегодня на совещании в горакимате.
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
15
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 17:53
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
600
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 18:07
#2
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Ни одного знакомого имени.
Все с приставкой "Этно"

Опять махачЦитата:
фестиваль боевых искусств по кикбоксингу, ММА, джиу-джитсу, каратэ и другим видам спорта.


Одно и то же. Из года в год. Уныло и неинтересно.

Парк и фонтаны то хоть успеют доделать???

А не хотите ли вы сделать выставку типа "Костанай: было/стало".
Чтобы вы наглядно увидели, какой город мы потеряли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27948
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 18:20
#3
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Конечно круто!


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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
136
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 18:58
#4
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Пардон, а кто это?
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
15
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 19:07
#5
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Цитата:
nmv85:

У меня такой вопрос не только к исполнителям, но и к акимату с их авгиевыми конюшнями.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2340
Re: Jan Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 17.07.23 - 20:40
#6
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Не Ян Халиб, а Джа Халиб, это известный больше в России алмаатинец, по моему азербайджанец, Зе джигитс это воспитанники Б. Серкебаева из казахстанской фабрики, он их постоянно с собой возит на концерты А студио, самым интересным для меня было бы наверное послушать КалифарнИю. А так чем ворчать как старики на диване, лучше сходить и повеселиться, хотя бы на ретро дискотеку от Мираса, если ничего нового знать не хотите. Берите пример с тех энтузиастов в парке, которые несмотря на возраст вовсю веселятся каждые выходные и не ворчат сидя на скамеечке у дома.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1081
Re: Jah Khalib, The Jigits и Tanir & Tyomcha поздравят...
Отправлено: 18.07.23 - 17:38
#7
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Набор для тинейджеров какой то! Пусть они и танцуют. Музыка наркоманская, на чистую голову такое невозможно слушать
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