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≡ "Держать в уме, что полиция рядом" - Репортаж "НГ" о скрытом патрулировании на дорогах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47196
"Держать в уме, что полиция рядом" - Репортаж "НГ" о скрытом патрулировании на дорогах Костаная
Отправлено: 18.07.23 - 17:03
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Пока в областном ежедневно дежурят от одного до трех экипажей скрытого патруля. Корреспонденты «НГ» посмотрели, как это делают и насколько это эффективно.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1454
Re: "Держать в уме, что полиция рядом" - Репортаж...
Отправлено: 18.07.23 - 17:03
#1
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почему мотобата нету? когда с двухколесными будут решать? без номеров, шлемов, с орущими прямотоками всю ночь гоняют
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Re: "Держать в уме, что полиция рядом" - Репортаж...
Отправлено: 18.07.23 - 17:17
#2
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Вторую фотку можно отправить в Голливуд.
Ловим нарушителей сплошных линий которые нарисовали по всей стране где надо и не надо.
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