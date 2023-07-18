НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 502 из 503«1...500501502503»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:53
#7516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
аллею славы детей

По моему называется аллея ангелов. Жаль детей безусловно, но разве из за них идёт война, в которой посчитали уже на июнь месяц 47000 погибших военнослужащих РФ, это не считая потерь ЛДНР и пропавших без вести. Это потери только с одной стороны, так как медиазона призналась, что имеет доступ только к российским официальным данным . Сколько погибло с украинской стороны?, никак не меньше. Это такой закон Талиона на государственном уровне? Так даже у древних было один глаз за один глаз, одна рука за одну руку,одна жизнь за одну жизнь. Конечно , у государства масштабы покруче. Больше 100000 за 58 детей это так пустяки?
Профайл
Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 13:44
#7517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё верно, спасибо за поправку. Нет я просто попросил выставить фото, а остальные сами додумают, а то как то однобоко освещаем.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:06
#7518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года

Так уже в 2015м примерно и выставлял.
Буча была в марте 22го, выставил чуть позже, но в том же году.
Вы правы, помнить, как уничтожался украинский народ и его дети, надо всегда.
Но выкладывать наврят ли имеет смысл ежедневно фото, которые много раз повторялись уже 9 лет.
Хотя если желаете, то разумеется, можете выкладывать.
Тут же понятно, если б не агрессия России, эти дети все были бы сегодня живы и уже сами рожали бы своих детей..
Помним, скорбим..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:15
#7519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Получается мы спонсируем оккупантов, и

Это в корне неверно.
Даже Россия и Украина сотрудничают и продают товары друг другу, хотя в меньшей степени, но все равно в достаточно больших количествах.
Что уж, говорить о бутылке российского пива, которую взял вчера за 845 тенге или украинской зажималке банок, которую взял за 3000.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:23
#7520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Не переживайте. Не мы спонсируем сво. Там друзья Марика из Лондона и Америки спонсируют. А мы КЗ,спонсируем только что б предприятия на Украине держались на плаву и люди зп получали.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:23
#7521
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:26
#7522
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:

И ваще мы не кого не спонсируем. Мы покупаем у всех, хоть у дьявола. Потому что своего нету. Что б не с дохнуть с голода Вон с зерном и то порядка нету)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:29
#7523
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Арестовича слушать - себя не уважать. Все люди из команды Зеленского клёво умею переобуваться. Тут они чемпионы мира.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:29
#7524
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:36
#7525
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года



интересная ситуевина
как не зайдешь на любой форум где идет обсуждение войны
все споры в итоге упираются в подсчет костей и черепков убитых украинских ребятишек
на донбассе украинских детей сотню похоронили из за того что большие дяди захотели считать себя местной властью а другие дяди в них стреляли
теперь вот в центральной и южной украине сотни могил ребятишек из за того что те же дяди решили что "час пробил" и можно пойти мстить за ту первую сотню детей наваляв при этом в двое больше и своих и тех кого они за детей не считают
в итоге с двух сторон гибнут украинские дети чьи родители считают себя где-то русскими где-то нет


может это покажется страшным
но всетаки может быть украинские дети перестанут гибнуть когда пару сотню ребятишек с барвихи и рублевки в могилы полягут?
этих может чуть по страшнее их папкам и мамкам станет терять чем подсчет вести детей с донбасса и запорожья?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:57
#7526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: когда пару сотню ребятишек с барвихи и рублевки в могилы полягут?
За одно и с Банковой и с Лондона. У Зеленского спросили ваш сын готов воевать? И?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:04
#7527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Зеленского спросили ваш сын готов воевать? И?

полагаешь его 10-летний сын должен идти воевать?

[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 16:10]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:23
#7528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Всех на фронт. Хватит гулять с мамой по дорогим бутикам. Всю студию 95. Хватит снимать тупые ролики в тиктоках, танцульки в красивой натовской форме. Всех Защищать родину.
Так же вы все хотите? С Мариком.
А вы в курсе для чего нужен президент?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:44
#7529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хватит снимать тупые ролики в тиктоках,

Это ты про войска Дон-дона? Которые воюют со светофорами и которые в Ростов не смогли приехать из-за пробки?

[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 17:08]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:56
#7530
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Дон- дон это отдельная тема. Я про президента Зеленского. Очень, очень, очень мне не нравится как он обманул людей.
Профайл
Страница 502 из 503«1...500501502503»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS