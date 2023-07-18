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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:53
Цитата:
По моему называется аллея ангелов. Жаль детей безусловно, но разве из за них идёт война, в которой посчитали уже на июнь месяц 47000 погибших военнослужащих РФ, это не считая потерь ЛДНР и пропавших без вести. Это потери только с одной стороны, так как медиазона призналась, что имеет доступ только к российским официальным данным . Сколько погибло с украинской стороны?, никак не меньше. Это такой закон Талиона на государственном уровне? Так даже у древних было один глаз за один глаз, одна рука за одну руку,одна жизнь за одну жизнь. Конечно , у государства масштабы покруче. Больше 100000 за 58 детей это так пустяки?
Анатолий:
аллею славы детей
аллею славы детей
По моему называется аллея ангелов. Жаль детей безусловно, но разве из за них идёт война, в которой посчитали уже на июнь месяц 47000 погибших военнослужащих РФ, это не считая потерь ЛДНР и пропавших без вести. Это потери только с одной стороны, так как медиазона призналась, что имеет доступ только к российским официальным данным . Сколько погибло с украинской стороны?, никак не меньше. Это такой закон Талиона на государственном уровне? Так даже у древних было один глаз за один глаз, одна рука за одну руку,одна жизнь за одну жизнь. Конечно , у государства масштабы покруче. Больше 100000 за 58 детей это так пустяки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 205
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 13:44
Всё верно, спасибо за поправку. Нет я просто попросил выставить фото, а остальные сами додумают, а то как то однобоко освещаем.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:06
Цитата:
Так уже в 2015м примерно и выставлял.
Буча была в марте 22го, выставил чуть позже, но в том же году.
Вы правы, помнить, как уничтожался украинский народ и его дети, надо всегда.
Но выкладывать наврят ли имеет смысл ежедневно фото, которые много раз повторялись уже 9 лет.
Хотя если желаете, то разумеется, можете выкладывать.
Тут же понятно, если б не агрессия России, эти дети все были бы сегодня живы и уже сами рожали бы своих детей..
Помним, скорбим..
Анатолий:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года
Так уже в 2015м примерно и выставлял.
Буча была в марте 22го, выставил чуть позже, но в том же году.
Вы правы, помнить, как уничтожался украинский народ и его дети, надо всегда.
Но выкладывать наврят ли имеет смысл ежедневно фото, которые много раз повторялись уже 9 лет.
Хотя если желаете, то разумеется, можете выкладывать.
Тут же понятно, если б не агрессия России, эти дети все были бы сегодня живы и уже сами рожали бы своих детей..
Помним, скорбим..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:15
Цитата:
Это в корне неверно.
Даже Россия и Украина сотрудничают и продают товары друг другу, хотя в меньшей степени, но все равно в достаточно больших количествах.
Что уж, говорить о бутылке российского пива, которую взял вчера за 845 тенге или украинской зажималке банок, которую взял за 3000.
Анатолий:
Получается мы спонсируем оккупантов, и
Получается мы спонсируем оккупантов, и
Это в корне неверно.
Даже Россия и Украина сотрудничают и продают товары друг другу, хотя в меньшей степени, но все равно в достаточно больших количествах.
Что уж, говорить о бутылке российского пива, которую взял вчера за 845 тенге или украинской зажималке банок, которую взял за 3000.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:23
Цитата:
Анатолий:Не переживайте. Не мы спонсируем сво. Там друзья Марика из Лондона и Америки спонсируют. А мы КЗ,спонсируем только что б предприятия на Украине держались на плаву и люди зп получали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:23
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:26
Цитата:
И ваще мы не кого не спонсируем. Мы покупаем у всех, хоть у дьявола. Потому что своего нету. Что б не с дохнуть с голода Вон с зерном и то порядка нету)
Анатолий:
И ваще мы не кого не спонсируем. Мы покупаем у всех, хоть у дьявола. Потому что своего нету. Что б не с дохнуть с голода Вон с зерном и то порядка нету)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:29
Цитата:
Арестовича слушать - себя не уважать. Все люди из команды Зеленского клёво умею переобуваться. Тут они чемпионы мира.
юля елиссева:
Арестовича слушать - себя не уважать. Все люди из команды Зеленского клёво умею переобуваться. Тут они чемпионы мира.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:29
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:36
Цитата:
интересная ситуевина
как не зайдешь на любой форум где идет обсуждение войны
все споры в итоге упираются в подсчет костей и черепков убитых украинских ребятишек
на донбассе украинских детей сотню похоронили из за того что большие дяди захотели считать себя местной властью а другие дяди в них стреляли
теперь вот в центральной и южной украине сотни могил ребятишек из за того что те же дяди решили что "час пробил" и можно пойти мстить за ту первую сотню детей наваляв при этом в двое больше и своих и тех кого они за детей не считают
в итоге с двух сторон гибнут украинские дети чьи родители считают себя где-то русскими где-то нет
может это покажется страшным
но всетаки может быть украинские дети перестанут гибнуть когда пару сотню ребятишек с барвихи и рублевки в могилы полягут?
этих может чуть по страшнее их папкам и мамкам станет терять чем подсчет вести детей с донбасса и запорожья?
Анатолий:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года
интересная ситуевина
как не зайдешь на любой форум где идет обсуждение войны
все споры в итоге упираются в подсчет костей и черепков убитых украинских ребятишек
на донбассе украинских детей сотню похоронили из за того что большие дяди захотели считать себя местной властью а другие дяди в них стреляли
теперь вот в центральной и южной украине сотни могил ребятишек из за того что те же дяди решили что "час пробил" и можно пойти мстить за ту первую сотню детей наваляв при этом в двое больше и своих и тех кого они за детей не считают
в итоге с двух сторон гибнут украинские дети чьи родители считают себя где-то русскими где-то нет
может это покажется страшным
но всетаки может быть украинские дети перестанут гибнуть когда пару сотню ребятишек с барвихи и рублевки в могилы полягут?
этих может чуть по страшнее их папкам и мамкам станет терять чем подсчет вести детей с донбасса и запорожья?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 15:57
Цитата:
abaika95: когда пару сотню ребятишек с барвихи и рублевки в могилы полягут?За одно и с Банковой и с Лондона. У Зеленского спросили ваш сын готов воевать? И?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:04
Цитата:
полагаешь его 10-летний сын должен идти воевать?
[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 16:10]
Vit:
Зеленского спросили ваш сын готов воевать? И?
Зеленского спросили ваш сын готов воевать? И?
полагаешь его 10-летний сын должен идти воевать?
[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 16:10]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:23
Цитата:
Так же вы все хотите? С Мариком.
А вы в курсе для чего нужен президент?
юля елиссева:Всех на фронт. Хватит гулять с мамой по дорогим бутикам. Всю студию 95. Хватит снимать тупые ролики в тиктоках, танцульки в красивой натовской форме. Всех Защищать родину.
Так же вы все хотите? С Мариком.
А вы в курсе для чего нужен президент?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:44
Цитата:
Это ты про войска Дон-дона? Которые воюют со светофорами и которые в Ростов не смогли приехать из-за пробки?
[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 17:08]
Vit:
Хватит снимать тупые ролики в тиктоках,
Хватит снимать тупые ролики в тиктоках,
Это ты про войска Дон-дона? Которые воюют со светофорами и которые в Ростов не смогли приехать из-за пробки?
[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2023 - 17:08]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 16:56
Цитата:
юля елиссева:Дон- дон это отдельная тема. Я про президента Зеленского. Очень, очень, очень мне не нравится как он обманул людей.
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