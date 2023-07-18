Отправлено: - 15:06

Анатолий:

Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года

Цитата:Так уже в 2015м примерно и выставлял.Буча была в марте 22го, выставил чуть позже, но в том же году.Вы правы, помнить, как уничтожался украинский народ и его дети, надо всегда.Но выкладывать наврят ли имеет смысл ежедневно фото, которые много раз повторялись уже 9 лет.Хотя если желаете, то разумеется, можете выкладывать.Тут же понятно, если б не агрессия России, эти дети все были бы сегодня живы и уже сами рожали бы своих детей..Помним, скорбим..