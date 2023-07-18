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66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
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