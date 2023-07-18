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≡ 66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47192
66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
Отправлено: 18.07.23 - 12:38
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Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе" стартовало 17 июля. За первый день выявили и поставили на профилактический учет 15 неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4914
Re: 66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и...
Отправлено: 18.07.23 - 12:38
#1
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Уважаемый автор статьи(или кто еще)! Исходя из названия в других областях свои обязанности родители выполняют? Я верно понимаю? Видимо Кустанайская область заколдованная, что в ней родители не выполняют своих обязанностей.
Когда начнете продумывать заголовки? Даже если чужие используете - можно прочитать и подумать что и как сформулировано? :-x
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1750
66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
Отправлено: 18.07.23 - 13:42
#2
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Уважаемый пользователь. Заголовки статей для сайта делают, естественно, с соблюдением правил русского языка, но также с учетом работы поисковых систем. Для последних важно указание места, где произошло то или иное событие. И ставят этот топоним в самый конец заголовка, потому что в начале должно быть сообщение о самом событии.
Конкретно по этому заголовку. Родителей привлекли к ответственности где? В Костанайской области. За что привлекли? За неисполнение своих обязанностей. Конструкция заголовка получилась сложной, но нельзя говорить, что она неправильная.
Конечно, можно прочитать и так, что родители не исполняют свои обязанности только в Костанайской области. Но ударный глагол в данном предложение - привлекли.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
600
66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области
Отправлено: 18.07.23 - 13:57
#3
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Как можно такой заголовок понять неправильно?
Классика: когда кончаются аргументы- цепляйся к орфографии.

По существу - пьяные дети это страшно. "Хороший" пример видимо перед глазами у детей.
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