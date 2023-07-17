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≡ "Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила прекратить рассмотрение дела воспитателя, обвиняемой в нанесении травмы ребенку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47192
"Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила прекратить рассмотрение дела воспитателя, обвиняемой в нанесении травмы ребенку
Отправлено: 17.07.23 - 23:35
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Дело бывшей воспитательницы ясли-сада № 61 Айсулу ДЕРИПСАЛИ, обвиняемой в том, что 28 июня прошлого года она выдернула стул из-под ребенка и тот получил перелом ключицы, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
15
Re: "Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила...
Отправлено: 17.07.23 - 23:35
#1
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А как ее на работу-то взяли в детсад? Стоит проверить весь персонал на соответствие....
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4914
Re: "Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила...
Отправлено: 18.07.23 - 12:42
#2
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Цитата:
Дональд Фуск:
Стоит проверить весь персонал на соответствие....

а вы как это представляете? Реально: напишите какие методики, тесты или что-то еще?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2340
Re: "Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила...
Отправлено: 18.07.23 - 12:51
#3
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Цитата:
Дональд Фуск:
Стоит проверить весь персонал на соответствие....

Соответствие чему? Что с ней не так? Не соответствует образование, нет медицинской книжки, психически не адекватна? Не буду говорить о конкретном случае пусть суд разбирается, как сейчас работать дошкольному педагогу вообще непонятно. Да бывает неосторожное движение,оно у каждого бывает, жаль ребёнок пострадал, но судить за это? Она же не била его, не применяла какие то насильственные действия, не водите ребёнка в садик, там ещё бывают,другие дети. которые могут толкнуть, есть качели с которых можно упасть и всякие другие напасти.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12808
Re: "Вы не желаете примириться?" - Адвокат попросила...
Отправлено: 18.07.23 - 14:21
#4
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Цитата:
saba:
там ещё бывают,другие дети. которые могут толкнуть, есть качели с которых можно упасть и всякие другие напасти.

Так и было со мной. В группе был мальчик а мама воспитатель, я его скорей всего случайно ( я не помню что б мы ругались или дрались. ) я толкнул его. Травма ноги. Мама его потом в группе постояно мне показывала его ногу. Мол вот смотри че ты наделал. Вот я и насмотрелся и на всю жизнь запомнил. Что нужно быть аккуратным)
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