Отправлено: - 14:21

saba:

там ещё бывают,другие дети. которые могут толкнуть, есть качели с которых можно упасть и всякие другие напасти.

Цитата:Так и было со мной. В группе был мальчик а мама воспитатель, я его скорей всего случайно ( я не помню что б мы ругались или дрались. ) я толкнул его. Травма ноги. Мама его потом в группе постояно мне показывала его ногу. Мол вот смотри че ты наделал. Вот я и насмотрелся и на всю жизнь запомнил. Что нужно быть аккуратным)