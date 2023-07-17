Отправлено: - 12:19

рихард:

теперь Джандаев ,согласно кодекса госслужащих и закона о коррупции должен сам уволиться. Т.к. его подчиненный осужден за коррупцию

Цитата:А где тут коррупция? Тут только подлог документации! И тем более он уволился до вынесения судебного решения.