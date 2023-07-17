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≡ О суде над главврачом руководство областного управления здравоохранения узнало из СМИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47192
О суде над главврачом руководство областного управления здравоохранения узнало из СМИ
Отправлено: 17.07.23 - 20:20
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Об этом на брифинге заявил глава облздрава Данияр ДЖАНДАЕВ. «Как и все жители, мы узнаем информацию из прессы... Ни одна официальная информация относительно главного врача Центра психического здоровья к нам не поступала», - его прямая цитата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4404
Re: О суде над главврачом руководство областного управления...
Отправлено: 17.07.23 - 20:20
#1
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Владимир Маяковский на это написал: - "....прозаседавшиеся...."
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
489
Re: О суде над главврачом руководство областного управления...
Отправлено: 18.07.23 - 09:18
#2
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теперь Джандаев ,согласно кодекса госслужащих и закона о коррупции должен сам уволиться. Т.к. его подчиненный осужден за коррупцию.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2340
Re: О суде над главврачом руководство областного управления...
Отправлено: 18.07.23 - 11:57
#3
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Цитата:
рихард:
Т.к. его подчиненный осужден за коррупцию.

Может формально это не коррупция?, факта передачи денег по решению суда не было, были только просьбы сотрудников центра.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1276
Re: О суде над главврачом руководство областного управления...
Отправлено: 18.07.23 - 12:19
#4
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Цитата:
рихард:
теперь Джандаев ,согласно кодекса госслужащих и закона о коррупции должен сам уволиться. Т.к. его подчиненный осужден за коррупцию

А где тут коррупция? Тут только подлог документации! И тем более он уволился до вынесения судебного решения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1276
Re: О суде над главврачом руководство областного управления...
Отправлено: 18.07.23 - 12:39
#5
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Цитата:
В 11 часов, к началу брифинга, руководитель управления еще не знал, какое наказание за уголовное правонарушение понес главный врач Владимир Михайленко и трое его подчиненных за подлог документации, что позволяло занижать содержание алкоголя в крови водителям.

Источник:
Так по большому счёту факт подлога документов не установлено или кто то что то не договаривает? Нет же повторной экспертизы, которая доказывала бы подлог! Всё обвинение составлено просто со слов полицейских.
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