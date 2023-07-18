66 родителей привлекли к ответственности за гуляющих ночью и пьяных детей, а также за невыполнение своих обязанностей в Костанайской области

Отправлено: - 13:42

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Конкретно по этому заголовку. Родителей привлекли к ответственности где? В Костанайской области. За что привлекли? За неисполнение своих обязанностей. Конструкция заголовка получилась сложной, но нельзя говорить, что она неправильная.

Конечно, можно прочитать и так, что родители не исполняют свои обязанности только в Костанайской области. Но ударный глагол в данном предложение - привлекли.