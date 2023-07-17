Отправлено: - 21:25

ACROS: В мусульманство не хочет она перейти: - не для моды, а завтра ( хотим мы или не хотим - но когда то наш земной путь закончиться) что бы быть похороненным вместе быть

Цитата:А если она после него ещё раз замуж выйдет - обратно веру менять?