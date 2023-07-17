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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 501 из 502«1...499500501502»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:51
#7501
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Цитата:
saba:
Если сверхразума, то чем он отличается от обычного разума развившегося эволюционным путём?

Скоростью, объемом памяти...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:54
#7502
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Цитата:
saba:
Кто поставит эту цель, человек?

Ну или группа людей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:57
#7503
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Цитата:
maxsaf:
Ну или группа людей.

Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение? В общем то я и не удивлён. Человечество во все времена только и делает, что уничтожает себе подобных, а тут появится совершенное оружие, перед которым ничто не устоит.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:59
#7504
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Цитата:
maxsaf:
Скоростью, объемом памяти...

Это был у меня глупый вопрос, сверхразум в общем то и появляется эволюционным путём, в котором первый толчок даёт человек.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 12:06
#7505
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Цитата:
saba:
Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение?

Смысла нет. Самоуничтожение - тоже не факт, что этим все кончится. Скорее всего будет короткий этап симбиоза, затем эволюционный скачок.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
#7506
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Кому интересно, замените диалог с ИИ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 16:00
#7507
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Просто картинка..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2654
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 16:56
#7508
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Цитата:
111:
Просто картинка..

Ой как просто... А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 17:24
#7509
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Цитата:
Маркс:
А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?

Хм..
Зачем девочек рисовать?
Ты во мне видишь художника?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 20:01
#7510
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Цитата:
111:
Просто картинка..

Пусто. Наверное ещё не все собрались. Диванных экспертов ждут. Ты едешь? 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 21:25
#7511
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Цитата:
ACROS: В мусульманство не хочет она перейти: - не для моды, а завтра ( хотим мы или не хотим - но когда то наш земной путь закончиться) что бы быть похороненным вместе быть
А если она после него ещё раз замуж выйдет - обратно веру менять? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 23:57
#7512
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Цитата:
111: Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.

Так ты против помощи Украине? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 23:58
#7513
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Цитата:
saba: хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь

:lol:
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:36
#7514
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Цитата:
111:

Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года. Вот наша страна наращивает толговлю с оккупантами, как на это смотрит наш президент, он что против народа, вы тогда зачем такого поддерживаете или нет?
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:43
#7515
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Цитата:
Анатолий:

Получается мы спонсируем оккупантов, и Вы покупая товары из страны агрессора передаёте деньги на убийство братьев?
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