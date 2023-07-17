Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:51
Цитата:
Скоростью, объемом памяти...
saba:
Если сверхразума, то чем он отличается от обычного разума развившегося эволюционным путём?
Если сверхразума, то чем он отличается от обычного разума развившегося эволюционным путём?
Скоростью, объемом памяти...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:54
Цитата:
Ну или группа людей.
saba:
Кто поставит эту цель, человек?
Кто поставит эту цель, человек?
Ну или группа людей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:57
Цитата:
Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение? В общем то я и не удивлён. Человечество во все времена только и делает, что уничтожает себе подобных, а тут появится совершенное оружие, перед которым ничто не устоит.
maxsaf:
Ну или группа людей.
Ну или группа людей.
Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение? В общем то я и не удивлён. Человечество во все времена только и делает, что уничтожает себе подобных, а тут появится совершенное оружие, перед которым ничто не устоит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 11:59
Цитата:
Это был у меня глупый вопрос, сверхразум в общем то и появляется эволюционным путём, в котором первый толчок даёт человек.
maxsaf:
Скоростью, объемом памяти...
Скоростью, объемом памяти...
Это был у меня глупый вопрос, сверхразум в общем то и появляется эволюционным путём, в котором первый толчок даёт человек.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 12:06
Цитата:
Смысла нет. Самоуничтожение - тоже не факт, что этим все кончится. Скорее всего будет короткий этап симбиоза, затем эволюционный скачок.
saba:
Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение?
Тогда выходит ответ на ваш вопрос в чём смысл существования человека на Земле самоуничтожение?
Смысла нет. Самоуничтожение - тоже не факт, что этим все кончится. Скорее всего будет короткий этап симбиоза, затем эволюционный скачок.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
Кому интересно, замените диалог с ИИ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 16:00
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2654
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 16:56
Цитата:
Ой как просто... А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?
111:
Просто картинка..
Просто картинка..
Ой как просто... А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 17:24
Цитата:
Хм..
Зачем девочек рисовать?
Ты во мне видишь художника?
Маркс:
А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?
А пострадавшую девочку ты почему не нарисовал?
Хм..
Зачем девочек рисовать?
Ты во мне видишь художника?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 20:01
Цитата:
Пусто. Наверное ещё не все собрались. Диванных экспертов ждут. Ты едешь?
111:
Просто картинка..
Просто картинка..
Пусто. Наверное ещё не все собрались. Диванных экспертов ждут. Ты едешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 21:25
Цитата:
ACROS: В мусульманство не хочет она перейти: - не для моды, а завтра ( хотим мы или не хотим - но когда то наш земной путь закончиться) что бы быть похороненным вместе бытьА если она после него ещё раз замуж выйдет - обратно веру менять?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 23:57
Цитата:
Так ты против помощи Украине?
111: Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
Так ты против помощи Украине?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.07.23 - 23:58
Цитата:
saba: хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:36
Цитата:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года. Вот наша страна наращивает толговлю с оккупантами, как на это смотрит наш президент, он что против народа, вы тогда зачем такого поддерживаете или нет?
111:
Здравствуйте, не можете тут у Вас выставить вместе с Бучей аллею славы детей которая в Луганске, 14года. Вот наша страна наращивает толговлю с оккупантами, как на это смотрит наш президент, он что против народа, вы тогда зачем такого поддерживаете или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.23 - 11:43
Цитата:
Получается мы спонсируем оккупантов, и Вы покупая товары из страны агрессора передаёте деньги на убийство братьев?
Анатолий:
Получается мы спонсируем оккупантов, и Вы покупая товары из страны агрессора передаёте деньги на убийство братьев?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать