Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47191
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
Читать новость
Читать новость
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:39
Цитата:
Само собой, разве такое возможно предугадать. Ну кто же знал, что зима каждый год приходит, и что надо заранее подготовить логистику
saba:
Дефицита угля нет,есть просто зачастую сезонные затруднения
Дефицита угля нет,есть просто зачастую сезонные затруднения
Само собой, разве такое возможно предугадать. Ну кто же знал, что зима каждый год приходит, и что надо заранее подготовить логистику
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2337
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:39
Цитата:
Так вы невнимательно статью читали, там не идёт речь о запрете, речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны, чем кстати раньше с большим успехом занималась российская сторона, с большим скрипом пуская тот же самый ДЕП на российский рынок, не раз возникали скандалы с Роспотребнадзором.
maxsaf:
Закрывайте границу. Запрещайте ввоз всего
Закрывайте границу. Запрещайте ввоз всего
Так вы невнимательно статью читали, там не идёт речь о запрете, речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны, чем кстати раньше с большим успехом занималась российская сторона, с большим скрипом пуская тот же самый ДЕП на российский рынок, не раз возникали скандалы с Роспотребнадзором.
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:40
Цитата:
Значит не все потеряно, и есть ещё в ваших рядах, кто закрывает глаза на какие-то мелочи, лишь бы поток продовольствия извне не прекратился.
saba:
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны
Значит не все потеряно, и есть ещё в ваших рядах, кто закрывает глаза на какие-то мелочи, лишь бы поток продовольствия извне не прекратился.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2337
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:41
Цитата:
У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает.
maxsaf:
Ну кто же знал, что зима каждый год приходит
Ну кто же знал, что зима каждый год приходит
У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает.
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:42
Цитата:
Не у всех есть свободные деньги. Кто-то трудится на полях, деньги получит осенью...
saba:
У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает
У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает
Не у всех есть свободные деньги. Кто-то трудится на полях, деньги получит осенью...
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:44
Цитата:
Под видом заботы о здоровье запрещать поступление продовольствия. Ну да, ну да. Благими намерениями...
saba:
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны
Под видом заботы о здоровье запрещать поступление продовольствия. Ну да, ну да. Благими намерениями...
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 17.07.23 - 21:59
Цитата:
Тут к вам вопросы:
Цитата:
Выписываете такие документы? Положа руку на сердце
ACROS:
Для ТАНОМИ52 - вы мне как то, сделали упрёк - так вот - я имел ввиду вот таких людей.
Для ТАНОМИ52 - вы мне как то, сделали упрёк - так вот - я имел ввиду вот таких людей.
Тут к вам вопросы:
Цитата:
Вопросы к нам же, сельхозникам, к тем КХ, которые легко выписывают документы на российское зерно как на свое
Выписываете такие документы? Положа руку на сердце
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27945
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 23:52
Цитата:
Не, не хочет, тем более что крещеная.
Дети получается со мной, она со своими будет..
ACROS:
В мусульманство не хочет она перейти: - не для
В мусульманство не хочет она перейти: - не для
Не, не хочет, тем более что крещеная.
Дети получается со мной, она со своими будет..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4404
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 18.07.23 - 07:47
Цитата:
Не буду ханжой: - выпишу и ЛЕГКО, но к сожалению, я не проживаю на приграничной территории и ко мне НИКТО не обращался с подобными вопросами.
Почему легко: - почему прежним руководителям страны можно было творить ВСЁ, в том числе и за бесценок приватизировать национальные компании ( например ССГПО) и почему мне и моим коллегам не воспользоваться сиюминутной ситуацией ??
Чем ОНИ лучше нас, или же - чем МЫ хуже их ??
maxsaf:
Положа руку на сердце
Положа руку на сердце
Не буду ханжой: - выпишу и ЛЕГКО, но к сожалению, я не проживаю на приграничной территории и ко мне НИКТО не обращался с подобными вопросами.
Почему легко: - почему прежним руководителям страны можно было творить ВСЁ, в том числе и за бесценок приватизировать национальные компании ( например ССГПО) и почему мне и моим коллегам не воспользоваться сиюминутной ситуацией ??
Чем ОНИ лучше нас, или же - чем МЫ хуже их ??
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать