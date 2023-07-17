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≡ Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47191
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
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Аким Костаная пояснил, что работа по благоустройству затянулась в том числе из-за погодных условий. Кроме того, затягивает ход ремонта логистика - оборудование и нужные детали из-за заторов на границе не могут доставить в срок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 18.07.23 - 00:05
#15
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Цитата:
111:
А мы цветы себе как нибудь сами посадим..

Хоть бы Юджин это не заметил :-o :oops: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 18.07.23 - 00:10
#16
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Прикольная дискуссия получилась, завтра подчистят, как пить взять.
А по сути, что я такого написал, что двое тут набросились на меня. Ну ладно саба, поддержать друга. А 111-ый то с какого перепугу? Сам тут первого президента нелицеприятно называл. А я всего лишь ситуацию про фонтаны сарказировал-юморизировал (новое слово) :lol: И на тебе - я ненависть тут развожу, это надо же? уровень грушевого просто зашкаливает. :lol:
ПС- при удалении комментариев прошу редакцию учитывать провокационную составляющию оппонента. И сколько раз было лживо использовано разведение ненависти в комментариях 5, 7, 11.

[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2023 - 00:40]

[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2023 - 00:59]
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