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≡ Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47191
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
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Аким Костаная пояснил, что работа по благоустройству затянулась в том числе из-за погодных условий. Кроме того, затягивает ход ремонта логистика - оборудование и нужные детали из-за заторов на границе не могут доставить в срок.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
599
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
#1
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Ещё полтора месяца осталось, и эти фонтаны не нужны будут. Потерпите ещё чуток.потом они в зиму пойдут, облицовка ответит, и по весне реконструкция. Удобнее не придумаешь)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
404
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 22:29
#2
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К торжеству дня города даю горантию откроют.Предлагаю подключить горячую воду для работы в зимний период и тогда мы пролавимся первый город в мире с работающим фантаном зимой в лютый мороз и туристы к нам подтянутся самое гланое разрекламировать европейцы даю гарантию подтянутся да и степлых стран.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17761
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:05
#3
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В этом нет необходимости. Наследие СССР приходит в негодность, горячие фонтаны будут появляться сами собой :lol:

Цитата:
По состоянию на 1 января 2023 года в секторе производства тепловой энергии функционирует 37 энергетических источников, средний возраст которых составляет 61 год. Средний износ оборудования составляет 66% и увеличивается с каждым годом. В некоторых городах этот показатель превышает 80%», - сказал Бауржан Смагулов на пленарном заседании Мажилиса.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:17
#4
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Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране... Хм Хм ну в общем есть. :lol:
Главное что бы мечты сбывались и северный сосед никого никуда не тянул. Независимость она такая. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:22
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду

Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
И Костанай наш отличный, и сады.
Никто кроме нас за нас не сделает, тем более вы, которые нас учат из за бугра..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:31
#6
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Цитата:
111:
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..

Ну так и я тоже, что то делаю и ЗП получаю (которую ты тут озвучивать так любишь) :-P
Цитата:
111:
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.

где ненависть то увидел? Опять глазульки грушевым залил? :lol:
Ну сами так сами, я же не против. Вот смотрим и наблюдаем. 8-) Цитата:
111:
Никто кроме нас за нас не сделает,

Давно бы взял и сделал, что зря глаголить то? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:32
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Ну сами так сами, я же не против

Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?
Я же не говорю с ненавистью о вашей?
Наоборот, ставлю всегда ее в пример.
Как и народ Германии.
А ты вот о нас стараешься вытирать ноги..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:45
#8
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Цитата:
111:
Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?

Ещё раз - где? Ссылку можно? Вообще такое ощущение иногда создаётся, что саба и 111-ый одно и тоже лицо, ну или забывают перелогиниться. :lol: Один на мораль пытается давить, другой на чём то, чего нет, поймать и задеть. Два сапога пара? 8-)
ПС - и с юмором у обоих проблемы! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:48
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Вообще такое ощущение

Про ощущения мне неинтересно, а вот о нас не надо говорить плохого.
Мы вам там жить мешаем?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:50
#10
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Цитата:
111:
Мы вам там жить мешаем?

Лично ты - нисколько. Да и Казахстан, если честно тоже нет. 8-)
А я тебе, что жить мешаю?, ну не знал. больше не буду. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27945
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:54
#11
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Цитата:
Эл-починно:
А я тебе, что жить мешаю?, ну

Просто ты развел ненависть тут, то тебе не нравится, это, туркаешь тут словами..
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
А мы цветы себе как нибудь сами посадим..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2337
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 23:55
#12
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - и с юмором у обоих проблемы!

Это просто юмор у вас такой, что приходится смайлики ставить, чтобы было понятно, где смеяться. И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:58
#13
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Цитата:
111:
Просто ты развел ненависть тут

Ещё раз, ссылки будут, где?
Цитата:
111:
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.

О чего это вдруг так? То так радовался поставкам из Германии. А тут на те вам, такое признание. Завтра пойду критиковать обязательно. Скажу Марик Велел. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2045
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 18.07.23 - 00:00
#14
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Цитата:
saba:
И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь

Да не нормальный вроде, от большинства пользователей - шутка понятна. От Марика не помню, от вас иногда было и без смайликов понятно. Но это уже давно было.
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