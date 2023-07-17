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Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47191
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
Аким Костаная пояснил, что работа по благоустройству затянулась в том числе из-за погодных условий. Кроме того, затягивает ход ремонта логистика - оборудование и нужные детали из-за заторов на границе не могут доставить в срок.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 599
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
Ещё полтора месяца осталось, и эти фонтаны не нужны будут. Потерпите ещё чуток.потом они в зиму пойдут, облицовка ответит, и по весне реконструкция. Удобнее не придумаешь)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 404
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 22:29
К торжеству дня города даю горантию откроют.Предлагаю подключить горячую воду для работы в зимний период и тогда мы пролавимся первый город в мире с работающим фантаном зимой в лютый мороз и туристы к нам подтянутся самое гланое разрекламировать европейцы даю гарантию подтянутся да и степлых стран.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17761
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:05
В этом нет необходимости. Наследие СССР приходит в негодность, горячие фонтаны будут появляться сами собой
Цитата:
Цитата:
По состоянию на 1 января 2023 года в секторе производства тепловой энергии функционирует 37 энергетических источников, средний возраст которых составляет 61 год. Средний износ оборудования составляет 66% и увеличивается с каждым годом. В некоторых городах этот показатель превышает 80%», - сказал Бауржан Смагулов на пленарном заседании Мажилиса.
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:17
Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране... Хм Хм ну в общем есть.
Главное что бы мечты сбывались и северный сосед никого никуда не тянул. Независимость она такая.
Главное что бы мечты сбывались и северный сосед никого никуда не тянул. Независимость она такая.
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:22
Цитата:
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
И Костанай наш отличный, и сады.
Никто кроме нас за нас не сделает, тем более вы, которые нас учат из за бугра..
Эл-починно:
Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду
Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
И Костанай наш отличный, и сады.
Никто кроме нас за нас не сделает, тем более вы, которые нас учат из за бугра..
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:31
Цитата:
Ну так и я тоже, что то делаю и ЗП получаю (которую ты тут озвучивать так любишь)
Цитата:
где ненависть то увидел? Опять глазульки грушевым залил?
Ну сами так сами, я же не против. Вот смотрим и наблюдаем. Цитата:
Давно бы взял и сделал, что зря глаголить то?
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:32]
111:
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
Ну так и я тоже, что то делаю и ЗП получаю (которую ты тут озвучивать так любишь)
Цитата:
111:
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
где ненависть то увидел? Опять глазульки грушевым залил?
Ну сами так сами, я же не против. Вот смотрим и наблюдаем. Цитата:
111:
Никто кроме нас за нас не сделает,
Никто кроме нас за нас не сделает,
Давно бы взял и сделал, что зря глаголить то?
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:32]
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:32
Цитата:
Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?
Я же не говорю с ненавистью о вашей?
Наоборот, ставлю всегда ее в пример.
Как и народ Германии.
А ты вот о нас стараешься вытирать ноги..
Эл-починно:
Ну сами так сами, я же не против
Ну сами так сами, я же не против
Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?
Я же не говорю с ненавистью о вашей?
Наоборот, ставлю всегда ее в пример.
Как и народ Германии.
А ты вот о нас стараешься вытирать ноги..
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:45
Цитата:
Ещё раз - где? Ссылку можно? Вообще такое ощущение иногда создаётся, что саба и 111-ый одно и тоже лицо, ну или забывают перелогиниться. Один на мораль пытается давить, другой на чём то, чего нет, поймать и задеть. Два сапога пара?
ПС - и с юмором у обоих проблемы!
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:47]
111:
Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?
Тогда зачем с ненавистью о нас, нашей стране говоришь?
Ещё раз - где? Ссылку можно? Вообще такое ощущение иногда создаётся, что саба и 111-ый одно и тоже лицо, ну или забывают перелогиниться. Один на мораль пытается давить, другой на чём то, чего нет, поймать и задеть. Два сапога пара?
ПС - и с юмором у обоих проблемы!
[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:47]
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:48
Цитата:
Про ощущения мне неинтересно, а вот о нас не надо говорить плохого.
Мы вам там жить мешаем?
Эл-починно:
Вообще такое ощущение
Вообще такое ощущение
Про ощущения мне неинтересно, а вот о нас не надо говорить плохого.
Мы вам там жить мешаем?
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:50
Цитата:
Лично ты - нисколько. Да и Казахстан, если честно тоже нет.
А я тебе, что жить мешаю?, ну не знал. больше не буду.
111:
Мы вам там жить мешаем?
Мы вам там жить мешаем?
Лично ты - нисколько. Да и Казахстан, если честно тоже нет.
А я тебе, что жить мешаю?, ну не знал. больше не буду.
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:54
Цитата:
Просто ты развел ненависть тут, то тебе не нравится, это, туркаешь тут словами..
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
А мы цветы себе как нибудь сами посадим..
Эл-починно:
А я тебе, что жить мешаю?, ну
А я тебе, что жить мешаю?, ну
Просто ты развел ненависть тут, то тебе не нравится, это, туркаешь тут словами..
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
А мы цветы себе как нибудь сами посадим..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2337
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 23:55
Цитата:
Это просто юмор у вас такой, что приходится смайлики ставить, чтобы было понятно, где смеяться. И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
Эл-починно:
ПС - и с юмором у обоих проблемы!
ПС - и с юмором у обоих проблемы!
Это просто юмор у вас такой, что приходится смайлики ставить, чтобы было понятно, где смеяться. И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:58
Цитата:
Ещё раз, ссылки будут, где?
Цитата:
О чего это вдруг так? То так радовался поставкам из Германии. А тут на те вам, такое признание. Завтра пойду критиковать обязательно. Скажу Марик Велел.
111:
Просто ты развел ненависть тут
Просто ты развел ненависть тут
Ещё раз, ссылки будут, где?
Цитата:
111:
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
Шольца своего лучше критикуй, за снаряды.
О чего это вдруг так? То так радовался поставкам из Германии. А тут на те вам, такое признание. Завтра пойду критиковать обязательно. Скажу Марик Велел.
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 18.07.23 - 00:00
Цитата:
Да не нормальный вроде, от большинства пользователей - шутка понятна. От Марика не помню, от вас иногда было и без смайликов понятно. Но это уже давно было.
saba:
И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
И ещё он такой специфический, подгадить, хихикнуть, обязательно поставить смайлик, типа я не при чём, это я просто прикалываюсь
Да не нормальный вроде, от большинства пользователей - шутка понятна. От Марика не помню, от вас иногда было и без смайликов понятно. Но это уже давно было.
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