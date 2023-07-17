Отправлено: - 23:31

111:

Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..

111:

А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.

111:

Никто кроме нас за нас не сделает,

[Исправлено: Эл-починно, 17.07.2023 - 23:32]

Цитата:Ну так и я тоже, что то делаю и ЗП получаю (которую ты тут озвучивать так любишь)Цитата:где ненависть то увидел? Опять глазульки грушевым залил?Ну сами так сами, я же не против. Вот смотрим и наблюдаем.Цитата:Давно бы взял и сделал, что зря глаголить то?