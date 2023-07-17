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≡ Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47190
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
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Аким Костаная пояснил, что работа по благоустройству затянулась в том числе из-за погодных условий. Кроме того, затягивает ход ремонта логистика - оборудование и нужные детали из-за заторов на границе не могут доставить в срок.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
599
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 12:19
#1
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Ещё полтора месяца осталось, и эти фонтаны не нужны будут. Потерпите ещё чуток.потом они в зиму пойдут, облицовка ответит, и по весне реконструкция. Удобнее не придумаешь)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
404
Re: Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в...
Отправлено: 17.07.23 - 22:29
#2
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К торжеству дня города даю горантию откроют.Предлагаю подключить горячую воду для работы в зимний период и тогда мы пролавимся первый город в мире с работающим фантаном зимой в лютый мороз и туристы к нам подтянутся самое гланое разрекламировать европейцы даю гарантию подтянутся да и степлых стран.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17758
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:05
#3
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В этом нет необходимости. Наследие СССР приходит в негодность, горячие фонтаны будут появляться сами собой :lol:

Цитата:
По состоянию на 1 января 2023 года в секторе производства тепловой энергии функционирует 37 энергетических источников, средний возраст которых составляет 61 год. Средний износ оборудования составляет 66% и увеличивается с каждым годом. В некоторых городах этот показатель превышает 80%», - сказал Бауржан Смагулов на пленарном заседании Мажилиса.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2040
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:17
#4
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Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране... Хм Хм ну в общем есть. :lol:
Главное что бы мечты сбывались и северный сосед никого никуда не тянул. Независимость она такая. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27941
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:22
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Ничего страшного, ну не получилось в первые 30-ть лет, есть же ещё следующие 30-ть и больше лет. Главное не пасть духом и свято верить. Я знаю город будет, я знаю саду

Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.
И Костанай наш отличный, и сады.
Никто кроме нас за нас не сделает, тем более вы, которые нас учат из за бугра..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2040
Срок запуска фонтанов после ремонта вновь передвинули в Костанае
Отправлено: 17.07.23 - 23:31
#6
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Цитата:
111:
Ну хорошо что на твоей новой Родине немцы что то сделали..

Ну так и я тоже, что то делаю и ЗП получаю (которую ты тут озвучивать так любишь) :-P
Цитата:
111:
А мы в своей стране сами знам, как нам жить и не надо с ненавистью говорить про Казахстан.

Ты ущербный, где ненависть то увидел? Опять глазульки грушевым залил? :lol:
Ну сами так сами, я же не против. Вот смотрим и наблюдаем. 8-) Цитата:
111:
Никто кроме нас за нас не сделает,

Давно бы взял и сделал, что зря глаголить то? :lol:
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