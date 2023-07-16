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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47190
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:39
#75
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Цитата:
saba:
Дефицита угля нет,есть просто зачастую сезонные затруднения

Само собой, разве такое возможно предугадать. Ну кто же знал, что зима каждый год приходит, и что надо заранее подготовить логистику :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:39
#76
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Цитата:
maxsaf:
Закрывайте границу. Запрещайте ввоз всего

Так вы невнимательно статью читали, там не идёт речь о запрете, речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны, чем кстати раньше с большим успехом занималась российская сторона, с большим скрипом пуская тот же самый ДЕП на российский рынок, не раз возникали скандалы с Роспотребнадзором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:40
#77
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Цитата:
saba:
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны

Значит не все потеряно, и есть ещё в ваших рядах, кто закрывает глаза на какие-то мелочи, лишь бы поток продовольствия извне не прекратился.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:41
#78
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Цитата:
maxsaf:
Ну кто же знал, что зима каждый год приходит

У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:42
#79
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Цитата:
saba:
У меня есть знакомый в деревне, он постоянно закупает уголь летом вот сейчас, у него никогда дефицита не бывает

Не у всех есть свободные деньги. Кто-то трудится на полях, деньги получит осенью...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:44
#80
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Цитата:
saba:
речь о каком то протекционистской политике с нашей стороны

Под видом заботы о здоровье запрещать поступление продовольствия. Ну да, ну да. Благими намерениями...
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Страница 6 из 6«1...456
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