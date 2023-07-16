Отправлено: - 21:13

111: Кстати, с чего ты взял, что у нас дефицит тех же макарон?

Цитата:Я не сказал, что дефицит есть, но он скорее всего возникнет. Хватит перекручивать. Вы умудряетесь, сидя на огромных запасах нефти создать дефицит бензина. Что вам стоит создать дефицит макарон?