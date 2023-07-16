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≡ Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47190
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 16.07.23 - 11:25
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Во-первых, под ним понимается максимально свободное, практически без всяких барьеров проникновение на рынок Казахстана товаров соседних стран. Созданы условия, когда границы контрафакта размыты, качество импорта никто толком не проверяет - вроде бы в имеющемся правовом поле и повода для этого нет. При этом ответное присутствие казахстанских товаров на рынках партнеров по ЕврАзЭС очень и очень затруднено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27940
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 10:31
#60
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Цитата:
maxsaf:
Если закрыть импорт

Если б у бабушки был....
Хех.
Кстати, с чего ты взял, что у нас дефицит тех же макарон?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4403
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 20:34
#61
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Цитата:
maxsaf:
их цена ниже?


Если вы не в теме- лучше не пишите.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4403
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 20:38
#62
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Цитата:
111:
у меня жена христианка


В мусульманство не хочет она перейти: - не для моды, а завтра ( хотим мы или не хотим - но когда то наш земной путь закончиться) что бы быть похороненным вместе быть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4403
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 20:41
#63
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Цитата:
maxsaf:
исконно казахстанское занятие - кочевое скотоводство, в нем есть шанс вернуть себе пальму первенства ))


Для ТАНОМИ52 - вы мне как то, сделали упрёк - так вот - я имел ввиду вот таких людей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:13
#64
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Цитата:
111: Кстати, с чего ты взял, что у нас дефицит тех же макарон?
Я не сказал, что дефицит есть, но он скорее всего возникнет. Хватит перекручивать. Вы умудряетесь, сидя на огромных запасах нефти создать дефицит бензина. Что вам стоит создать дефицит макарон? :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 17.07.23 - 21:14
#65
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Я смотрел недавно по НТВ интервью фермера из Екатеринбурга, он жалуется, что из за санкций вынужден продавать зерно ниже себестоимости. Но поспевает новый урожай склады нужно освобождать, поэтому вынужден продавать, как он сказал продаю по 7-8 рублей за кг, а нужно по 14,15. Так что ситуация сейчас просто неординарная. Что касаемо колбасы и мороженого, тоже практически не ем, взял недавно Микоян какой то сервелат коньячный, с Розумовичем близко не сравнить,но конечно дешевле, а мороженое всегда беру деповское в стаканчиках, совершенно меня устраивает, тут конечно дело вкуса. Правда говорят исходное сырьё тоже не наше, опять таки из за санкций уже сырое молоко из России стали на молокозаводы привозить, гораздо дешевле . То, что из за геополитической ситуации своё с/х производство можем потерять это очевидный факт, государство должно безусловно вмешаться.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:20
#66
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Цитата:
saba:
То, что из за геополитической ситуации своё с/х производство можем потерять это очевидный факт, государство должно безусловно вмешаться.

Наоборот, пока есть возможность развивайте что-то другое. Раз сосед вынужден продавать ниже себестоимости - покупайте, накормите свой народ, дайте возможность рассчитаться с долгами, кредиты закрыть. Мексиканские продукты не угробили сельское хозяйство в США. Но именно благодаря этим дешёвым продуктам у Америки есть возможность вкладываться в наукоемкое производство.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 17.07.23 - 21:21
#67
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Цитата:
maxsaf:
Вы умудряетесь, сидя на огромных запасах нефти создать дефицит бензина.

Часть Шымкентского НПЗ как раз по моему или принадлежит или принадлежала канадцам. Наши огромные запасы нефти(тяжёлой для добычи кстати) уже давно нам не принадлежат. Одно название Тенгиз Шевройл чего стоит. Стоимость сырой нефти на рынке уже дороже чем стоимость нашего 92 бензина для казахстанских потребителей, поэтому только под давлением правительства какая то часть нефти поступает на наши НПЗ
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:27
#68
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Цитата:
saba:
Часть Шымкентского НПЗ как раз по моему или принадлежит или принадлежала канадцам.

А чё с дефицитом угля? Тоже не ваш?))
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Re: Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали...
Отправлено: 17.07.23 - 21:27
#69
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Цитата:
maxsaf:
Раз сосед вынужден продавать ниже себестоимости -

Так Вы думаете это навсегда?Про накормить народ, это очередное преувеличение. С голоду никто не помирает, хотя поплакаться конечно любим, особенно на публику. То что цены взлетели это , конечно правда, но это всё последствия пандемии , это раз, плюс соседство с тяжеловесом который проседая, нас тоже тянет за собой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:32
#70
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Цитата:
saba:
Про накормить народ, это очередное преувеличение. С голоду никто не помирает

Отлично, убедили. Закрывайте границу. Запрещайте ввоз всего. А я подожду, чем все закончится ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27940
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:32
#71
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Цитата:
maxsaf:
Я не сказал, что дефицит есть, но он скорее всего возникнет

Не понял.
Когда это дефицит макарон был?
Поясни пожалуйста.
Не надо только фантазий.
На чем основано твое предположение?
Вот это- Если б у бабушки был и тд, не надо только..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2336
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:34
#72
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Цитата:
maxsaf:
А чё с дефицитом угля? Тоже не ваш?

Я же говорю, любим поплакаться.Это просто по большому счёту всегда какие то логистические затруднения. Дефицита угля нет,есть просто зачастую сезонные затруднения, когда все начинают думать о угле когда начинается отопительный сезон, тогда начинается ажиотажный спрос.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:34
#73
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Цитата:
saba:
плюс соседство с тяжеловесом который проседая, нас тоже тянет за собой.

Ваша пшеница, кукуруза и рапс вообще не в курсе, чё там у соседа происходит. Растет себе и растет. Ну правда удобрения нужны - так их сосед вам почти даром отдаст - девать то их больше некуда :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17756
Требуется презумпция виновности! - В Костанае обсуждали эффективность мер борьбы с серым импортом
Отправлено: 17.07.23 - 21:35
#74
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Цитата:
111:
Когда это дефицит макарон был?

Будет :lol:
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