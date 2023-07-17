Re: Как перевозчикам найти грузы из Казахстана в Россию под свой...

Отправлено: - 16:37

Недавно столкнулся я с перевозкой груза из РФ к нам.. Разместил на Делле заявку. И началось... "А сколько дадите","А как выглядит" и тд. Хотя я в заявке всё расписал,вплоть до своих анализов мочи)) Ужас. Я так понял этот рынок хуже базара. Ладно,вылез какой-то посредник ИП из Астаны и согласился забрать. Ждал я его машину весь день,он приехал на погрузку с 15тн в кузове,а мне надо забрать 10! Перегруз! Россияне отказались грузить. И всё. День потерян и ищем др машину. Короче,весь ужас не буду описывать,но в данном сигменте перевозок,творится страшный бардак! А поют все сладко. Абсолютная не компетентность.