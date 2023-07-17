НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как перевозчикам найти грузы из Казахстана в Россию под свой тип транспорта
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47189
Как перевозчикам найти грузы из Казахстана в Россию под свой тип транспорта
Отправлено: 17.07.23 - 15:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос в 2022 году на 25%. В РФ ввозят минеральную и химическую продукцию, металлы, продовольственные и сельскохозяйственные товары, текстиль и многое другое. Как перевозчику найти грузы из Казахстана в Россию под свой тип транспорта? Сделать это можно с помощью сервиса «Поиск грузов» от международной Биржи грузоперевозок ATI.SU.
Читать новость

Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
82
Re: Как перевозчикам найти грузы из Казахстана в Россию под свой...
Отправлено: 17.07.23 - 15:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у DELLA появился конкурент. Надо опробовать.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1243
Re: Как перевозчикам найти грузы из Казахстана в Россию под свой...
Отправлено: 17.07.23 - 16:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно столкнулся я с перевозкой груза из РФ к нам.. Разместил на Делле заявку. И началось... "А сколько дадите","А как выглядит" и тд. Хотя я в заявке всё расписал,вплоть до своих анализов мочи)) Ужас. Я так понял этот рынок хуже базара. Ладно,вылез какой-то посредник ИП из Астаны и согласился забрать. Ждал я его машину весь день,он приехал на погрузку с 15тн в кузове,а мне надо забрать 10! Перегруз! Россияне отказались грузить. И всё. День потерян и ищем др машину. Короче,весь ужас не буду описывать,но в данном сигменте перевозок,творится страшный бардак! А поют все сладко. Абсолютная не компетентность.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS