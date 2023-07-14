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≡ Президент РК подписал закон об ответственности за...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47189
Президент РК подписал закон об ответственности за...
Отправлено: 14.07.23 - 13:02
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Президент РК подписал закон об ответственности за распространение ложной информации в Интернете: 20 МРП для обычных пользователей и 40 МРП для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью. Как вы отреагируете на эту норму?
Результаты опроса

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
598
Re: Президент РК подписал закон об ответственности за...
Отправлено: 14.07.23 - 13:02
#1
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А отписки про то что "мы не кронировали,а чисто случайно спиленный 3-метровый ствол тополя -это не мы " или что "были коллективные обращения о переименовании" будут считаться ложной информацией и караться штрафами???
Профайл
5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
317
Re: Президент РК подписал закон об ответственности за...
Отправлено: 17.07.23 - 15:57
#2
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Цитата:
vofkakst:
А по этому пункту заявят что они "добросовестно заблуждались", и суд их оправдает.
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